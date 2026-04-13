鈴村健一、ライブツアー開催を見送り「体調不良により」「万全の状態での復帰を目指してまいります」
声優・アーティストの鈴村健一が、5〜6月に予定していたアコースティックライブツアー開催を見送ることが13日、発表された。インテンションの公式Xやバンダイナムコミュージック公式サイトが伝えた。
【写真】声優、ナレーターとして活躍する鈴村健一
「昨年末に発表をいたしましたアコースティックライブツアーにつきまして、
2026年5月〜6月での開催を予定しており、実現に向けて検討を進めてまいりました。しかしながら、アーティストの体調不良により万全の状態での開催が難しいため、やむを得ず開催を見送ることとなりました」と報告。
続けて「本公演を楽しみにしてくださっていた皆さまには、深くお詫び申し上げます。今後、改めて皆さまにお会いできる機会をお届けできるよう、万全の状態での復帰を目指してまいります」とし、「何卒ご理解・ご容赦を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
鈴村は今年2月、医師からの適応障害の診断を受け、しばらく静養に専念し、休養すると、代表を務める所属事務所インテンションが明らかにしている。
【写真】声優、ナレーターとして活躍する鈴村健一
「昨年末に発表をいたしましたアコースティックライブツアーにつきまして、
2026年5月〜6月での開催を予定しており、実現に向けて検討を進めてまいりました。しかしながら、アーティストの体調不良により万全の状態での開催が難しいため、やむを得ず開催を見送ることとなりました」と報告。
鈴村は今年2月、医師からの適応障害の診断を受け、しばらく静養に専念し、休養すると、代表を務める所属事務所インテンションが明らかにしている。