猫のしつけに霧吹きが効くと言われる3つの理由

1.本能的に「水」を嫌がる性質がある

猫の祖先は砂漠で暮らしていたため、体が濡れて体温が下がることを本能的に嫌がります。顔や体に水がかかる不快感は、猫にとって大きな衝撃となります。この「濡れたくない」という強い不快感を利用して、いけない行動を止めさせるのが霧吹きを使ったしつけの仕組みです。

2.天敵の威嚇音に似ている

霧吹きから水が出る時の「シュッ」という鋭い音は、ヘビなどの天敵が怒った時の声に似ていると言われています。言葉が通じない猫にとって、この音は本能的な恐怖や警戒心を引き起こすため、一瞬で行動を中断させる力が働きます。

3.痛みを与えずに驚きを与える

体罰のように痛みを与えるしつけは、猫に過度な恐怖を与え、攻撃性を引き出すリスクがあります。霧吹きは、体に傷をつけることなく「驚き」という刺激を与えることで、物理的な罰の代わりとして選ばれてきました。

猫のしつけに霧吹きを効果的に使うポイント

「天罰」だと思わせる

霧吹きを使う際、最も大切なのは「飼い主さんが水をかけた」と気づかれないことです。飼い主さんが犯人だとバレてしまうと、しつけの効果がなくなるだけでなく、飼い主さんを嫌いになってしまうからです。

「その瞬間」を逃さない

いたずらをし終わってから霧吹きを使っても、猫は何に対して叱られたのか理解できません。必ず、いけないことをしている最中、あるいはしようとした瞬間に一度だけ吹きかけます。後から叱っても逆効果になるため、タイミングが合わない時は潔く諦めることも必要です。

知っておきたい注意点

霧吹きは便利な反面、デメリットもあります。猫はとても賢いため、どんなに隠して使っても飼い主さんの仕業だと気づいてしまうケースが少なくありません。

もしバレてしまうと、飼い主さんへの不信感に繋がったり、見ていない場所で隠れていたずらをするようになったりします。また、怖がりな性格の猫には刺激が強すぎて、大きなストレスになることもあります。

まとめ

霧吹きは、言葉の通じない猫にルールを伝える有効な手段です。正しく活用すれば、お互いにストレスの少ない生活を目指せます。

ただし、猫との信頼関係を保ち、怖がらせないようにするには、霧吹きの使い方や注意点を守ることが大切です。愛猫との絆を深めながら、遊ぶ時間を増やしたり環境を整えたりして、霧吹きを使わずに済む工夫も行っていきましょう。