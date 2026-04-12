さや香・新山、桜花賞的中で驚きの払戻金額 “満開”の照会結果一覧を公開
お笑いコンビ・さや香の新山が12日、自身のXを更新し、同日開催された中央競馬の桜花賞・GIの的中馬券を公開した。
【画像】さや香・新山、桜花賞的中で驚きの払戻金額
阪神競馬場で行われた牝馬クラシック第一冠・桜花賞は、1番人気の15番スターアニスが、直線抜け出して優勝。2着には5番ギャラボーグ、3着には11番ジッピーチューンが入った。払い戻しは、3連単が8万2710円。
新山は、5番、11番の2頭を軸に3連単マルチを1万8000円分購入。払戻金額は124万650円と記された。
照会結果一覧を添えるとともに「桜花賞120万満開」と誇った。
【画像】さや香・新山、桜花賞的中で驚きの払戻金額
阪神競馬場で行われた牝馬クラシック第一冠・桜花賞は、1番人気の15番スターアニスが、直線抜け出して優勝。2着には5番ギャラボーグ、3着には11番ジッピーチューンが入った。払い戻しは、3連単が8万2710円。
新山は、5番、11番の2頭を軸に3連単マルチを1万8000円分購入。払戻金額は124万650円と記された。
照会結果一覧を添えるとともに「桜花賞120万満開」と誇った。