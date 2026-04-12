辻ちゃん長女・希空（のあ）地雷系メイクで雰囲気ガラリ「お人形さんみたい」「ツインテール可愛すぎる」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/12】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が4月11日、自身のInstagramを更新。地雷系メイクを施した姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「お人形さんみたい」18歳辻ちゃん長女、地雷メイク×ツインテールが可愛すぎる
希空は「地雷系になってみたよ どう？」とつづり、自撮りした写真を公開。垂れ目と涙袋を強調した地雷系メイクを施し、ツインテールの髪型にフリル付きの洋服を合わせ、普段とは違った雰囲気の姿を披露した。
この投稿にファンからは「ツインテール可愛すぎる」「似合う」「メイクのクオリティが高い」「お人形さんみたい」「目が2倍大きくみえる」「洋服も可愛い」「誰かと思った」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「お人形さんみたい」18歳辻ちゃん長女、地雷メイク×ツインテールが可愛すぎる
◆希空、地雷系メイクで雰囲気ガラリ
希空は「地雷系になってみたよ どう？」とつづり、自撮りした写真を公開。垂れ目と涙袋を強調した地雷系メイクを施し、ツインテールの髪型にフリル付きの洋服を合わせ、普段とは違った雰囲気の姿を披露した。
◆希空の投稿に反響
この投稿にファンからは「ツインテール可愛すぎる」「似合う」「メイクのクオリティが高い」「お人形さんみたい」「目が2倍大きくみえる」「洋服も可愛い」「誰かと思った」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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