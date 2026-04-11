旧奈良監獄は、明治41年（1908）に近代化を目指した国の一大プロジェクトとして誕生した明治五大監獄の一つ。数多くの裁判所や監獄の建設に関与した山下啓次郎が設計を担当しました。

昭和21年（1946）には「奈良少年刑務所」と改名して、社会復帰と更生教育を重視する矯正施設として貢献。その後、歴史的価値と美しい建築の意匠が高く評価され、2017年に国の重要文化財に指定されました。秀麗なレンガ建築には、明治政府の不平等条約解消への悲願と建築技術が集結しています。

ハヴィランド・システムが取り入れられた施設棟は、看守所を全体の中心に、複数の棟が放射状に伸びた設計。今⽇に至る⽇本の「近代監獄」を象徴する建物です。

なかでも放射状に伸びる5つの舎房のうちの一つ「第三寮」は、唯一活用を伴う改修を行わず、内部を見学できる貴重な保存エリアになっています。天窓から自然光が降り注ぐ内部空間や、ヴォールト天井が美しい独居房など、当時の面影をとどめた姿をじっくりと見学してみてください。



「奈良監獄ミュージアム」のコンセプトは、「美しき監獄からの問いかけ」。日本近代化の背景と美しい建築とともに、監獄という「規律」が支配する空間での「問いかけ」を受けて、自由について考えを巡らす体験を提供したいという思いが込められています。監獄という独特な雰囲気のなかで、さまざまなテーマのアートを鑑賞しながら自ら思考を深める、ほかにはないミュージアムです。

A、B、Cの3つの棟で構成された展示エリアは、それぞれに独自のテーマを設定しています。来館者は各棟を巡りながら、多角的な視点で自身の「問い」を深めていきます。

A棟「歴史と建築」

奈良監獄の成り立ちや建築的特徴を紐解きながら、日本の行刑の歴史と変遷を体系的に紹介するエリア。

B棟「規律とくらし」

規律、食事、衛生などさまざまな視点から、受刑者の暮らしや刑務所という一つの社会を紹介するエリア。

C棟「監獄とアート」

「監獄」をさまざまな価値観や切り口で表現するエリア。開館時の展示エリア「C棟」では、5組のアーティストが刑務所の現実に向き合って制作した作品と、刑務所の内と外をつなぐアート・プロジェクトから生まれた作品を2つの柱として展示。「罪と罰」「時間と記憶」「孤独と言葉」といった普遍的なテーマが空間を満たします。作品の数々は社会が抱える課題を静かに問いかけ、世界の見方をアップデートするきっかけを提供してくれます。

西尾 美也（NISHIO Yoshinari） 《声を縫う》

奈良少年刑務所にいた若年受刑者たちが書いた詩を、200人を超える人々とともに刺繍をして紡ぎ出した作品を展示。

「海の中に祈りを溶かす」2022-23 映像 photo by yanagihararyohei

キュンチョメ（KYUN-CHOME） 《海の中に祈りを溶かす》

ホンマエリとナブチによる2人組のアートユニット。奈良監獄の建物の中に、時や場所を超えた祈りの空間をつくり出しています。

「過ぎてゆく部屋 ＃窓」2026 フォトアクリル

三田村 光土里（MITAMURA Midori） 《過ぎてゆく部屋》

奈良監獄に保管された古い写真を調査し、自身の記憶と重ね合わせるように、匿名的で普遍的なノスタルジーを喚起するインスタレーションを制作。

「スクール・ウォーズマン（卒業）」2014 木版画

風間 サチコ（KAZAMA Sachiko） 《秩序とNEW僕等と》

奈良監獄から奈良少年刑務所までの歴史を、日本の近代化と少年の更生という2つの物語に重ね合わせた作品を展示。なかなか目にすることのできない版木も特別に展示されます。

「札幌刑務所独居房、1996年頃」未発表イラストレーション 2004 紙に水彩

花輪 和一（HANAWA Kazuichi） 《刑務所の中》《刑務所の前》

マンガ家。自身の受刑体験を元にした『刑務所の中』と、その後に描いた『刑務所の前』の原画を紹介。

客室‗ベッドルーム

客室 リビング

2026年6月25日（木）には「星のや奈良監獄」が、星のやブランド9施設目としてオープン予定！ 往時の舎房を連結して、ラグジュアリーで安らぎを感じるプライベートな空間に生まれ変わった客室は、全室がスイートルームです。

重厚なレンガ壁に守られた空間で、移ろう光とともにぜいたくな時間を過ごす。そんな新しい滞在の形を提案してくれます。これからの「奈良監獄ミュージアム」に注目しましょう！

■奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート

住所：奈良県奈良市般若寺町18

営業時間：9〜17時（最終入館16時）

入場料：2500円〜

アクセス：近鉄奈良駅から20分、またはJR奈良駅から直通バスで28分「奈良監獄ミュージアム前」下車徒歩1分

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。