トヨタ・スポーツカーの歩みを時系列で展示

4月10〜12日に幕張メッセで開催中の『オートモビルカウンシル2026』。2016年から始まったオートモビルカウンシルに毎回出展しているトヨタは、もちろん今回も登場している。

【画像】トヨタのスポーツカーの歩みを時系列で展示！オートモビルカウンシル2026に登場した名車たち 全14枚

2018年からはトヨタ博物館を中心とした展示を開始。さらに昨年からはヘリテージ活動を『トヨタ・クラシック』とし、クルマ文化に触れる場作りやヘリテージカーの保存継承、ヘリテージパーツの開発販売、レストアを通した人材育成、そして技術の継承など、クルマ文化を知ってもらうことを目指した活動を紹介している。



2016年の初回から出展しているトヨタは、もちろん今回も登場している。 山田真人

今年のオートモビルカウンシルにおいてトヨタは、トヨタ博物館とグローバル生産推進センターによる『トヨタ・ブース』と『ガズー・レーシング・ブース』を出展。ただし、展示は一体となっているので、ひとつの大きなブースに見える。

『トヨタ・スポーツカーの歩み』をコンセプトに展示車両もスポーツカーを時系列で並べているので、さらにそう感じさせるのだろう。

後世にクルマ文化を伝える

トヨタ・ブースの展示車両は6台。古い順に紹介していこう。

まず、1962年の第9回全日本自動車ショー（東京モーターショー、ジャパンモビリティショーの前身）に出展されたプロトタイプ『トヨタ・パブリカスポーツ』。トヨタのスポーツカーの始まりというべきモデルだ。当時の開発主査で、カローラの生みの親でもある長谷川龍雄氏が航空機の技術を織り込んだものだ。



『日本の名車』で真っ先に車名が挙がる2000GT。こちらは1969年の後期型。 山田真人

残念ながら実車は後に破棄されてしまったのだが、『後世にクルマ文化を伝えるシンボル』として、2007年から5年間かけて作られたレプリカが今回展示された。空力の良さそうなボディスタイルやスライド開閉するキャノピーを採用したキャビンなど、いかにも航空機からの技術であることがうなずける。

パブリカスポーツを元に市販化されたスポーツ800

その隣が、パブリカスポーツを元に1965年に市販化された『トヨタ・スポーツ800』。展示車は、グローバル生産推進センターが各現場から人を集めて、人材育成のためにレストアしたクルマだ。レストアを通して『もっと良いクルマづくり』に繋げることを目指した。実車はエンジンルーム内までビカビカで、まさに新車以上と言いたい仕上がりだった。

さらにその隣にあるのは、1966年に速度記録チャレンジを行い、3つの世界記録と13の国際記録を樹立し、翌1967年に発売された『トヨタ 2000GT』。展示車は1969年の後期型となる。

このクルマに関しては多くの説明は不要だろう。今もなお、『日本の名車』といえば真っ先に車名が挙がるクルマであり、中古車市場では1億円以上のプライスが付けられているものも多い。

ヘリテージパーツによるレストアされたクルマも展示

2000GTからシームレスに繋がるガズー・レーシングの展示は、まず、ライトウエイトスポーツとしての進化を見せた『AE86型スプリンタートレノ（1983年）』。

こちらは、近日発売予定の4A-Gエンジン用シリンダーヘッドやブロックをはじめ、既に発売されているヘリテージパーツも用いて、GRガレージ水戸けやき台でレストアしたクルマだ。



手前からAE86型スプリンタートレノ、A80型スープラ、レクサスLFA。 山田真人

そして、トヨタ2000GTの系譜ともいうべき『A80型スープラ（1993年）』と、『レクサスLFA（2010年）』。

スープラは、今回復刻生産が決定されたインストルメントパネルを用いてレストアされた。ガズー・レーシングでは今まで『走る・曲がる・止まる』に関わる部品の復刻、販売を優先して取り組んできたが、今後はこうした内装、外観部品の復刻、販売にも取り組んでいくという。

LFAはヘリテージパーツのプロジェクト対象車ではないが、現在でもすべての補給部品は供給している。そして今後も可能な限り続けていきたいというガズー・レーシングの思いを示すためにも展示された。

トヨタのスポーツカーの歴史を見せてくれた6台。それぞれの趣旨は違うが、いずれもトヨタのスポーツカーとそれに関わる人たちの過去、現在、未来への思いを感じさせてくれた。