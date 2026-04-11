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国語の授業は「機能」ベースに変わる。文科省が示す記述力不足解消に向けた新カリキュラム設計図

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

Edu-NEWSのおだが、YouTubeチャンネル「Edu-NEWSチャンネル」にて、「【速報】国語の授業が激変｜全国学力テスト記述正答率25.6%を変える文科省の新設計図」と題した動画を公開した。動画では、文部科学省の国語ワーキンググループで議論された、次期学習指導要領に向けた国語教育の抜本的な再整理と評価改革について解説している。



おだ氏はまず、2030年以降の新しい学習指導要領に向け、国語科の授業作りが「話や文章の機能」という新しい概念で再整理されたことを説明。従来の「話す・聞く」「書く」「読む」という3つの活動領域から、社会的文脈で果たす役割に着目した5つのカテゴリへと拡張されたと述べた。特に、これまで各領域に分散していた「話し合い」と「古典」が独立した機能として位置づけられた点を強調している。



この変更の意義について、おだ氏は「横断的に結びつける軸になる」と語る。一つの機能を軸に「読む・書く・話す」を一連の学習として組み立てることで、現場の教員にとって「単元づくりの見通しが格段に立てやすくなる」と分析した。



さらに、学習評価のあり方にも大きな変革があると指摘。「学びに向かう力」の評価がこれまでの評定から外れ、個人内評価と「○」の付記による新制度へ移行する案を紹介した。背景には、全国学力テストにおける国語の記述式問題の正答率が25.6%にとどまった現状があり、ペーパーテスト偏重から脱却し、論述やプレゼンテーションなどの「パフォーマンスを見取る必要性がある」と解説している。



最後に、教育現場が直面する課題として「機能ベースの単元づくり」や「デジタルと国語の接続」といった論点を提示。単なる知識の習得から実社会で活きる言語能力の育成へ、国語教育が大きな転換点を迎えている実態が浮き彫りとなった。