AKB48メンバー、フリルミニスカから美脚スラリ「スタイル良すぎ」「まるで天使」の声
【モデルプレス＝2026/04/10】AKB48の佐藤綺星が4月9日、自身のInstagramを更新。ミニ丈の天使風衣装姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】AKB次世代エース「スタイル良すぎ」ミニスカ姿
佐藤は「チームAKB推しで着た衣装です！」とつづり、AKB48春コンサート『私たちだけじゃダメですか？』で披露した天使を模した衣装ショットを投稿。チームBの人気楽曲「チームB推し」を、AKB48バージョンにアレンジした特別パフォーマンス「チームAKB推し」で着用した衣装のオフショットを披露した。「あなたは今日で、てんし推し！」と記し、背中に羽があしらわれた白いミニ丈の衣装で、美しい脚のラインが際立っている。
この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「脚が綺麗」「まるで天使」「あまりの可愛さに圧倒された」「この衣装が似合いすぎてる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】AKB次世代エース「スタイル良すぎ」ミニスカ姿
◆佐藤綺星、天使衣装で美脚ちらり
佐藤は「チームAKB推しで着た衣装です！」とつづり、AKB48春コンサート『私たちだけじゃダメですか？』で披露した天使を模した衣装ショットを投稿。チームBの人気楽曲「チームB推し」を、AKB48バージョンにアレンジした特別パフォーマンス「チームAKB推し」で着用した衣装のオフショットを披露した。「あなたは今日で、てんし推し！」と記し、背中に羽があしらわれた白いミニ丈の衣装で、美しい脚のラインが際立っている。
◆ 佐藤綺星の投稿に反響
この投稿にファンからは「スタイル良すぎ」「脚が綺麗」「まるで天使」「あまりの可愛さに圧倒された」「この衣装が似合いすぎてる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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