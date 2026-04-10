4月10日の「大竹まこと ゴールデンラジオ」（文化放送）では、朝日新聞の「派閥回帰？「木曜の昼」復活 自民、食事や勉強会 衆院選大勝「批判気にしなくていい感じ」」という記事を取り上げ、大竹がコメントした。

国会開会中の木曜日の昼といえば、かつては自民党の派閥がそれぞれ例会を開き、議員が集まって食事をとるのが恒例だった。裏金問題を受けて、２０２４年以降に麻生派をのぞく派閥の解散が相次いだが、ふたたび木曜昼に旧派閥を核としたメンバーが集まり始めている。

9日昼、国会内の会議室に旧岸田派の中堅や若手議員およそ25人が集まった。とんかつ定食やステーキなどからメニューを選ぶスタイル。普段は会合に出ない岸田文雄元総理もこの日は出席し、「こういう集まりを大事にしてください」と呼びかけたという。同じ頃別の会議室では旧茂木派の中堅・若手の議員らおよそ20人が顔を合わせた。

こちらもこの日は茂木敏充外務大臣が参加。茂木氏がイラン情勢について語り、議員らはサンドイッチを食べながら話を聞いた。唯一存続する派閥の麻生派も都内の事務所で例会を開いた。

4月に立ち上がった武田良太元総務大臣を中心とする旧二階派のグループが勉強会を開催したほか、旧安倍派の当選同期の若手議員らも国会内で昼食を共にした。

大竹まこと「一時は派閥はなくすと。残っているのは麻生派だけだとそういう話だったんですけど、ここに来てまたみんな集まって、いろんな派閥が集まって、その呼び方が例えば旧茂木派が集まりました。茂木派じゃないかな？」

太田アナ（アシスタント）「（笑）」

大久保佳代子「そうですね」

大竹「それは何なの？ 旧茂木派はもう散らばってんじゃないの？ それがまた旧茂木派が集まりました。茂木派だろうそれは。どの党もそうなんだろうけどね。やっぱし人数が多くなるとそういう風に分けなくちゃやっていけないのかねぇ。派閥がないと。親分がいて、いろいろなことを決めていくみたいな。古いやり方だと思うけども、新人議員もどの派閥に入ろうか。みたいなことの動きが活発になってるみたいだけど、どうなんだ？じゃあなんで解散したんだよと。元々お金の問題があって解散せざるを得なかったんじゃないの？と思っているんですけど、どうなっていくんでしょう」