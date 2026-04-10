この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【腰痛の真実】山本圭壱の不調は筋肉ではなく関節!?「骨が引っ張り出されている」癒着を剥がす徹底ケア

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

つのだ式関節整体ちゃんねるが「【骨が引っ張り出される!?】山本圭壱の不調の原因は関節と癒着だった！徹底ケアで動きが激変」と題した動画を公開しました。お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱氏がゲストとして登場し、関節ケアの第一人者である角田紀臣氏による施術を通じて、体の不調を劇的に改善していく様子が収められています。



施術はうつ伏せの状態からスタート。角田氏がお尻周辺に触れると、ハムストリングスと大臀筋が癒着し「骨が引っ張り出されている」状態であることを指摘します。癒着を剥がす施術を行うと、すぐに筋肉の柔らかさが戻り、氏は「レジェンド選手のような筋肉の質」とそのポテンシャルを絶賛しました。



続いて腰の施術に移ると、山本氏は押された痛みに思わずうめき声を上げます。角田氏は「筋肉の腰痛と関節の腰痛は別物」と解説し、山本氏の不調の原因が筋肉ではなく関節にあると説明。さらに、姿勢の悪さからくる骨盤の後傾やフラットバックと呼ばれる背骨の状態を指摘し、背中や頸椎の関節も元の位置へと丁寧に整えていきます。施術後、歩行や投球の動作チェックを行うと、歩幅が自然に広がり、腕もスムーズに振れるように変化。草野球の試合を控えているという山本氏は「大きく投げられている感覚がある」と確かな手応えを感じていました。



施術を終えた山本氏は「全体的に軽くなったというか、脱力感がある」と安堵の様子を見せました。角田氏は、現代人は関節のズレが原因で「脱力できなくなる」と語り、力が抜けるのは関節が安定した証拠だと解説しています。また、施術後は関節が動きやすくなっているため、48時間は安静にするようアドバイスが送られました。慢性的な不調に悩む方は、自身の姿勢や関節のズレを見直すきっかけにしてみてはいかがでしょうか。