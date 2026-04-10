タマホーム <1419> [東証Ｐ] が4月10日大引け後(15:30)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常損益は33.7億円の赤字(前年同期は52.5億円の赤字)に赤字幅が縮小した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比15.1％減の76.7億円に減る計算になる。



同時に、期末一括配当を従来計画の196円→125円(前期は195円)に大幅減額修正した。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(3Q)の連結経常損益は23.1億円の赤字(前年同期は29億円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-8.8％→-7.0％に改善した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付け、将来の事業成長及び経営基盤の強化に必要な内部留保を確保しつつ、安定的かつ継続的な配当を実施することを基本方針としております。一方で、足元においては事業基盤の立て直し及び中長期的な成長に向けた投資とのバランスを総合的に勘案するとともに、不透明な社会情勢や事業環境等も踏まえ、資本配分の観点から慎重に検討を行った結果、配当予想を見直すことといたしました。これにより、2026年５月期の配当予想につきましては、１株当たり196円としておりましたが、１株当たり125円に修正いたします。