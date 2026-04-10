Snow Man佐久間大介、銀髪姿で雰囲気ガラリ「メロさ感じてる」「筋肉にキュン」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/10】Snow Manの佐久間大介が4月9日、自身のInstagramを更新。銀髪姿を披露し、話題となっている。
【写真】スノメンバー「メロさ感じてる」ピンク→銀髪で雰囲気ガラリ
佐久間は、初の映画単独主演を飾る映画「スペシャルズ」（公開中）のオフショットを複数枚投稿。本作は、年齢も性格もバラバラな孤高のプロの殺し屋たちが、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す、先の読めないストーリーを描いている。佐久間は児童養護施設で働く伝説の元殺し屋・ダイヤを演じている。「ダンス大甲子園」とつづり、黒いTシャツに黒いズボン、サスペンダーにサングラスをかけ、役柄に合わせた銀髪姿を公開した。
この投稿に「銀髪格好良すぎる」「シンプルな衣装がめちゃくちゃ似合う」「サングラスに銀髪最高すぎる」「メロさ感じてる」「筋肉にキュン」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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◆佐久間大介、映画のオフショット公開
佐久間は、初の映画単独主演を飾る映画「スペシャルズ」（公開中）のオフショットを複数枚投稿。本作は、年齢も性格もバラバラな孤高のプロの殺し屋たちが、裏社会のトップ・本条会のクセ者親分が必ず訪れるダンス大会での暗殺をもくろみ、チームを組んで大会の出場を目指す、先の読めないストーリーを描いている。佐久間は児童養護施設で働く伝説の元殺し屋・ダイヤを演じている。「ダンス大甲子園」とつづり、黒いTシャツに黒いズボン、サスペンダーにサングラスをかけ、役柄に合わせた銀髪姿を公開した。
◆ 佐久間大介の投稿に反響
この投稿に「銀髪格好良すぎる」「シンプルな衣装がめちゃくちゃ似合う」「サングラスに銀髪最高すぎる」「メロさ感じてる」「筋肉にキュン」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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