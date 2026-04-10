沿岸部では横なぐりの雨になる可能性、夏日に迫る気温のところも【これからの天気(4月10日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越と佐渡に強風注意報、上・中・下越に融雪注意報、上・中越にナダレ注意報が発表されているところがあります。また、佐渡に波浪注意報が発表されています。
◆10日(金)これからの天気
各地とも雨が降るでしょう。強い雨の降るところもありそうです。
また、沿岸部を中心に南よりの風が強く吹き、横なぐりの雨になる可能性があります。
降水確率は、50%以上の高いところが多くなっています。
◆10日(金)の予想最高気温
最高気温は、18～24℃の予想です。
平年より高く、夏日に迫る気温のところもあるでしょう。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越と佐渡に強風注意報、上・中・下越に融雪注意報、上・中越にナダレ注意報が発表されているところがあります。また、佐渡に波浪注意報が発表されています。
◆10日(金)これからの天気
各地とも雨が降るでしょう。強い雨の降るところもありそうです。
また、沿岸部を中心に南よりの風が強く吹き、横なぐりの雨になる可能性があります。
降水確率は、50%以上の高いところが多くなっています。
◆10日(金)の予想最高気温
最高気温は、18～24℃の予想です。
平年より高く、夏日に迫る気温のところもあるでしょう。