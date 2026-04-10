警報・注意報

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これからの気象情報です。

◆警報・注意報
現在、上・中・下越と佐渡に強風注意報、上・中・下越に融雪注意報、上・中越にナダレ注意報が発表されているところがあります。また、佐渡に波浪注意報が発表されています。

◆10日(金)これからの天気
各地とも雨が降るでしょう。強い雨の降るところもありそうです。
また、沿岸部を中心に南よりの風が強く吹き、横なぐりの雨になる可能性があります。

降水確率は、50%以上の高いところが多くなっています。

◆10日(金)の予想最高気温
最高気温は、18～24℃の予想です。
平年より高く、夏日に迫る気温のところもあるでしょう。