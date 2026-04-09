●あす10日(金)の未明～朝にかけて激しい雷雨と強風に注意

●雨風はあす10日(金)の日中にかけて徐々に落ち着く

●週末は天気も回復。日ざしの下だと少々汗ばむ暑さに



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きょう9日(木)は朝から雨雲が流れ込んできました。

昼過ぎまでは弱い雨が降ったり止んだりでしたが、きょう9日(木)午後6時現在は活発な雨雲が県内全域に広がっています。





この雨の原因となっている低気圧や前線は、今後日本海を進みながら急速に発達をする見込みで、あす10日(金)にかけて県内はさらに荒々しい空模様に変わっていく予想です。





この先、きょう9日(木)の夜遅くにかけて雨脚が強まり、雷も発生するおそれがあります。



日付が変わったあす10日(金)の未明からは一段と活発な雨雲が流れ込む予想で、激しい雷雨とともに低気圧に向かう南風が激しさを増してくる見込みです。

雨風のピークは朝まで続く予想で、この春入学したばかりの小学生にとっては、始めて体験する荒々しい天気となりそうです。

手元がおぼつかい中、傘が風で飛ばされたり、大きな水たまりで車道と歩道の境目が分かりにくくなるなど、あす10日(金)の登校は一段と注意が必要です。





その後、あす10日(金)の昼頃になると雨風は徐々に落ち着いていく見込みで、週末にかけて天気は順調に回復へと向かう見通しです。





あす10日(金)の未明から朝にかけて、急な激しい雨や雷。さらに風の勢いも増す予想です。

通勤や通学など、朝から外に出る方は安全第一を心掛けましょう。

この雨風も日中には落ち着ますが、午後も雲の目立つ空模様が続く見込み。

日ざしは控えめでも、最高気温は20度を超えるところが多くなりそうです。





花粉情報です。

雨が上がると、ヒノキ花粉が多く飛散する予想です。油断せずにしっかりと対策を行いましょう。





週末には天気も回復し、晴れ間が期待できるでしょう。最高気温は24度まで上がり、日ざしの下だと少々汗ばむ暑さとなりそうです。



ただしこの晴天も長くは続かず、12日(日)の夜から厚い雲が広がり出し、週明けの13日(月)は再び天気が崩れる見込み。その後、来週後半にかけて晴れたり雨が降ったり、天気は周期的に変化する見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）