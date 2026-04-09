中日ドラゴンズが4月8日、Xを更新。根尾昂（25）のプロ初勝利を祝った。

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「どらほー！ 勝ちました！」と投稿されたのは、ヒーローインタビューに答える根尾とウィニングボールを持ってほほ笑む根尾の写真。根尾は8日に開催されたDeNA-中日戦に延長10回から登板。1イニングを無失点で抑え、4－6で試合を終え中日の勝利に貢献した。ドラゴンズは「#初勝利 おめでとうございます！ 長時間ご声援ありがとうございました！」と根尾の勝利を祝った。

根尾は2018年ドラフトで内野手として入団。その後投手に転向し、プロ8年目で念願の初勝利を掴んだ。

プロ初勝利を挙げ、井上監督（右）と写真に納まる中日・根尾＝横浜

この投稿にはXユーザーから「泣きました」「プロ初勝利本当におめでとう」「努力が報われて本当嬉しい」「ドラゴンズを代表するピッチャーになって頂きたいです」「いい顔してる！」「三者凡退に抑えてくれたから勝ち越しの流れがきた！」といったコメントが寄せられている。