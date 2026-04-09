住宅ローン支払いを求める“外資系IT会社勤務”彼氏、同棲中“専業主婦希望”彼女とさらなる衝突「払いたくないんだったらしっかり言ってほしい」
ABEMAは、オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第6話を、9日午後9時より放送する。
【写真】彼氏と衝突する“専業主婦希望”彼女
同シリーズは、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組のカップル。
スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
第6話では、ナオキとリノのカップルの間に横たわる「お金」の問題がさらに加速。現在、ナオキの購入した家で同棲中の2人だが、ナオキが住宅ローンを支払い、リノは管理費・生活費を負担。リノは「ナオキが買った家のローンを私が支払うのはどうしても納得できなかった」という。
そんな中、第6話では将来新たに家を買うことになった場合の金銭負担についてなどの話に。ナオキが「『自分のお金は自分で使いたい』みたいなメンタルでいると不安になる。払いたくないんだったらしっかり言ってほしい」と切り出すと、リノから「こうやってお金の話をされるのがすごい嫌」という本音が飛び出し波乱の展開に。これに対し、ナオキも「結婚するんだから絶対必要なことじゃないの？」と不満をあらわにするが、果たして、価値観がすれ違う2人の話し合いはどのような方向へと向かうのか。
また、スタジオトークでは、パートナーとのスキンシップ事情についてトークが白熱。藤本が夫・庄司智春との日々のスキンシップについて夫婦の日常を明かすと、スタジオからは驚きと感嘆の声があがる。さらに、新山や桜田らも各々のスキンシップ事情や価値観を告白する一幕も。
【写真】彼氏と衝突する“専業主婦希望”彼女
同シリーズは、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
第6話では、ナオキとリノのカップルの間に横たわる「お金」の問題がさらに加速。現在、ナオキの購入した家で同棲中の2人だが、ナオキが住宅ローンを支払い、リノは管理費・生活費を負担。リノは「ナオキが買った家のローンを私が支払うのはどうしても納得できなかった」という。
そんな中、第6話では将来新たに家を買うことになった場合の金銭負担についてなどの話に。ナオキが「『自分のお金は自分で使いたい』みたいなメンタルでいると不安になる。払いたくないんだったらしっかり言ってほしい」と切り出すと、リノから「こうやってお金の話をされるのがすごい嫌」という本音が飛び出し波乱の展開に。これに対し、ナオキも「結婚するんだから絶対必要なことじゃないの？」と不満をあらわにするが、果たして、価値観がすれ違う2人の話し合いはどのような方向へと向かうのか。
また、スタジオトークでは、パートナーとのスキンシップ事情についてトークが白熱。藤本が夫・庄司智春との日々のスキンシップについて夫婦の日常を明かすと、スタジオからは驚きと感嘆の声があがる。さらに、新山や桜田らも各々のスキンシップ事情や価値観を告白する一幕も。