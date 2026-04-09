この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

山本圭壱も驚き！肩の不調と睡眠は繋がっていた…「気絶睡眠」の正体

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

つのだ式関節整体 角田紀臣が「【まさか】肩の痛みを改善したら眠くなる!?山本圭壱の体に起きている変化とは」を公開した。動画では、関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、極楽とんぼの山本圭壱氏に施術を行いながら、関節のズレや筋膜の癒着が全身に与える悪影響と、痛みが改善することで急激な眠気が引き起こされるメカニズムについて解説している。



角田氏はまず、山本氏の足首の関節である距骨がズレていることを指摘する。このズレにより足首が固定され、指が浮いた状態になる浮き指歩行が引き起こされ、タコの原因や可動域の低下に繋がっているという。さらに、足首から膝、股関節へと連鎖的に癒着や神経の圧迫が起きていることを紐解き、「筋肉があって関節が正常でも、神経のせいで使えない状況になる」と、パフォーマンス低下の根本原因を説明した。



施術が進み、肩の治療に移ると、山本氏の肩の痛みの原因が実は「手首と肘の不具合」を肩でカバーしていたことにあると判明する。角田氏が手首や肘の筋膜の癒着を剥がし、関節を正常な位置に戻すと、山本氏は「大丈夫ですよ」「ほんとにそんなもんで…」と驚きの表情を見せた。



この時、山本氏が「眠い」「ふわふわしてきた」と予想外の反応を示す。角田氏によると、体に痛みや不具合がある状態は、脳に常に報告が上がり、交感神経が「なんとかしなきゃ」と興奮したストレス状態にあるという。しかし、適切なアプローチでそのストレスが取り除かれると、交感神経の興奮が抑えられ、一気にリラックス状態へと切り替わる。そのために眠くなるとのこと。



痛みの改善が単なる局所的な治療にとどまらず、自律神経のバランスを整え、全身の深いリラックスや睡眠にまで直結することが示された。関節ケアと神経の密接な関係を学ぶことができる、非常に興味深い解説となっている。