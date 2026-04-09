新時代の幕開けへ。魅せて勝つ。FC東京を大特集!! 【サッカーダイジェスト最新号は４月10日（金）発売】
４月10日（火）発売のサッカーダイジェストでは、百年構想リーグで奮闘するFC東京を大特集!!
室屋成、佐藤恵允のスペシャルインタビューや、常盤亨太×稲村隼翔の特別対談、佐藤龍之介、松橋力蔵監督、長友佑都のストーリー、平畠啓史さんと石川直宏さんがFC東京について語り合うスペシャルトーク、今季の戦術解説、FC東京の歴史＆レジェンド選手大一覧など大ボリュームの内容です。
また今回は東京ドロンパの魅力に迫る中綴じ企画も!! 永久保存版になること間違いなしです。
また人気のコラムなども。購入は書店＆こちら!!
https://nsks.thebase.in/items/138783704
室屋成、佐藤恵允のスペシャルインタビューや、常盤亨太×稲村隼翔の特別対談、佐藤龍之介、松橋力蔵監督、長友佑都のストーリー、平畠啓史さんと石川直宏さんがFC東京について語り合うスペシャルトーク、今季の戦術解説、FC東京の歴史＆レジェンド選手大一覧など大ボリュームの内容です。
また今回は東京ドロンパの魅力に迫る中綴じ企画も!! 永久保存版になること間違いなしです。
また人気のコラムなども。購入は書店＆こちら!!
https://nsks.thebase.in/items/138783704