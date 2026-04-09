【ドラゴンクエストVII Reimagined：アップデート】 4月8日 配信開始

スクウェア・エニックスは4月8日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用RPG「ドラゴンクエストVII Reimagined」において、アップデートの配信を開始した。

今回のアップデートでは、過去のマーディラス周辺で進行に必要なアイテムを兵士に渡さなくても、大神殿の関所を通過できてしまう不具合を修正。また、必要なアイテムを所持していなくても風の迷宮に移動できてしまう不具合を修正している。

アップデートは全プラットフォームが対象。アップデート後のバージョン表記は、Switch2/Switch版が「Version1.2.0」、PS5版が「Version1.003.000」、Xbox Series X|S版が「Version 1.0.5.0」、Microsoft Store版が「Version 1.0.6.0」、Steam版が「Version 1.0.1.0」となる。

(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

