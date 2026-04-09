「ドラクエ7 Reimagined」アップデートが配信開始。不具合を修正マーディラス周辺で発生する可能性のある不具合など
【ドラゴンクエストVII Reimagined：アップデート】 4月8日 配信開始
(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
スクウェア・エニックスは4月8日、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用RPG「ドラゴンクエストVII Reimagined」において、アップデートの配信を開始した。
今回のアップデートでは、過去のマーディラス周辺で進行に必要なアイテムを兵士に渡さなくても、大神殿の関所を通過できてしまう不具合を修正。また、必要なアイテムを所持していなくても風の迷宮に移動できてしまう不具合を修正している。
アップデートは全プラットフォームが対象。アップデート後のバージョン表記は、Switch2/Switch版が「Version1.2.0」、PS5版が「Version1.003.000」、Xbox Series X|S版が「Version 1.0.5.0」、Microsoft Store版が「Version 1.0.6.0」、Steam版が「Version 1.0.1.0」となる。
本日、『ドラゴンクエストVII Reimagined』の進行に関わる不具合の修正を行うアップデートファイルを配信いたしました。- ドラゴンクエスト宣伝担当 (@DQ_PR) April 8, 2026
＜アップデート内容＞
・過去のマーディラス周辺で、進行に必要なアイテムを兵士に渡さなくても大神殿の関所を通過できてしまう不具合を修正しました。…
(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX