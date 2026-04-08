おしゃれでいて機能的。台湾発のマットレスブランド「スリーピー・とうふ」がコラボの末作ったファッションブランドが凄い

台湾と聞くと、夜市を筆頭にタピオカミルクティーやパイナップルケーキ、そして魯肉飯と心踊る独自の食文化が思い浮かぶもの。と同時に、レトロな柄のおしゃれな雑貨天国として迪化街などに観光がてら訪れたこと人も多いはず。

美食や買い物部分をフィーチャーしがちな台湾ですが、昨今デザイナーズブランドもめきめきと世界で頭角を表しているのをご存知でしょうか。異国の地の最新ファッションに注目してみると、いつもとは違うその場所の魅力が感じられるもの。とはいえ、星の数ほどあるブランドの中「どれがホットなの？」と思いますよね。

ならば、身近なブランドとのコラボアイテムからチェックしてみるのがおすすめ。例えば今日本でも話題の台湾発のマットレスブランドSLEEPY TOFU（スリーピー・とうふ）と廃棄物ゼロファッションブランドStory Wearとの異色コラボアイテム。昨年開催の「Rakuten Fashion Week 2026 SS」にて発表され、現在発売中のコレクションが話題沸騰中なんです。

スリーピー・とうふは“忙しい日常の中でも、柔らかい時間を届けたい”というコンセプトにマットレスを展開するブランド。マットレスにデザインされた“豆腐の格子”は“支えることと包み込むこと”と“秩序と自由”のバランスを表現しています。

一方、Story Wearは台湾で年間約7万トンも廃棄される衣類に着目し、サステナブルな視点とデニムカルチャーを融合させたファッションブランド。回収デニムや余剰生地を活用して伝統文化を現代的デザインに落とし込み、手仕事による1点モノやアップサイクルアイテムが若い世代を中心に支持されています。

そんな両社がタッグを組んだのがアパレルコレクション「Soft Grid」。“睡眠の時間”に寄り添ってきたスリーピー・とうふだからこそできる“活動の時間”での柔らかな余白を追求。そして、循環を大切にするStory Wearならではのアップサイクリングアイテムに仕上がっています。

▲「Tofu Grid 3WAY Bag」

「Tofu Grid 3WAY Bag」（2万4800円）は廃棄されるはずだったデニムとマットレスの端材が出合った一品。

Story Wearが得意とするパッチワークを採用し、素材を繋ぎ合わせて丸みを帯びたやさしい印象に仕上げています。特徴的なフォルムをした付け替え可能なロングストラップも付属。手持ちからショルダーまでアレンジができます。

▲「Tofu Grid Mini Bag」

「Tofu Grid Mini Bag」（1万4800円）も豆腐の格子デザインから着想を得て生まれたサコッシュ風ポーチ。

触れ心地はふんわり、まさに寝具を彷彿させます。ストラップも特徴的で、マットレス端材であるメモリーフォームを格子状に手編みして仕上げているんです。ちなみにスマホストラップとしても使えます。

▲「Tofu Grid Laptop Case」

さらにガジェッター注目の「Tofu Grid Laptop Case」（1万9800円）も登場。PCを高品質な端材メモリーフォームによるクッション機構で保護。PCの布団といっても過言ではないかも!?

Story Wear が掲げる“機能と環境の共生”を表現したミニマルなデザインもたまりません。ちなみに14インチまでのPCに対応しています。

▲「Tofu home suit」

なお、今回発売には至っていませんがアパレルもかなり秀逸。「Tofu home suit」はデニムがアシンメトリーにあしらわれたトップスで、着こなしの主役になる1着です。ほかにも台湾地図を刺繍したアイテムなどアイデンティティ溢れるアパレルを発表しています。

モード感漂うデザイン且つ環境への思いも内包した品々が揃った「Soft Grid」コレクション。眠りから活動の場へ、起床してからの行動を意識した異業種コラボとなっています。

>> SLEEPY TOFU × Story Wear

＜文／GoodsPress Web＞

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