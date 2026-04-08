4月7日に放送された音楽番組『うたコン』（NHK）に、歌手・細川たかしが出演した。番組で見せた近影の“ある部分”に、視聴者から違和感を指摘する声が続出している。

今回は「あこがれの歌姫SP」企画で、岡村孝子や高橋真梨子、新しい学校のリーダーズなど、幅広い年代のアーティストが出演。細川は、番組内の新コーナー「うたのミュージアム」の初回ゲストとして登場し、歴代スターとの共演を映像で振り返ったのち、最新曲『カムイ岬』を熱唱した。

デビュー50周年を迎える細川だが、衰えない声量とともに、圧倒的な歌唱力を披露。Xでは、細川の歌声を絶賛する視聴者の声が続出したが、同時に散見されたのが、髪型と眉毛に対するツッコミだった。

《眉はアートメイクだな、と、ヘアーも！？アートヘアーか！？》

《久しぶりに細川たかしの歌ってる姿を観た 髪型と眉毛がヤバい（笑）何じゃありゃー》

《NHKのうたコン見てるんですが、細川たかしさん頭皮にアートメイクしてます？》

実際の放送を見ると、かなりくっきりとした眉毛に仕上がっており、濃いパウダーで描いたかのような黒さだった。髪型はいつもと変わらず短く刈り込んだスタイルだが、歌唱する姿がアップになると、生え際の地肌が、やや不自然なほど黒く染まっている様子だった。

「細川さんといえば、あの生え際を追い込んだインパクトのある髪型ですが、もとはといえば白髪が多くなってきたことをきっかけにどんどん短くしていき、今のスタイルに落ち着いたそうです。それでも白髪自体は生えてくるため、定期的に毛染めをしているといいます。

ただ、やり方はかなり独特です。細川さんはTikTokで毛染めの様子を公開したことがありますが、頭皮全体に毛染め液を塗り、眉毛にも液を塗ったうえで爪楊枝で馴染ませるという自己流っぷりでした。3日に1回はやっているそうで、慣れた手つきでしたね。当時のコメント欄では『真っ黒より茶系統のほうが似合う気がする』という意見もあったのですが、ご本人は『黒が好きです』と返信しており、こだわりがうかがえます」（芸能担当記者）

過去には、ヘアカットもセルフでおこなっているとTikTokで語っていた細川。大御所芸能人ながら、何かと自分ですませてしまう性格のようだ。