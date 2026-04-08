千葉ロッテマリーンズは、5月3日の埼玉西武戦（ZOZOマリンスタジアム）に、男女ヴォーカル＆ダンスカンパニー「PG」が来場すると発表した。

「PG」は小中高生の男女計14人で構成され、本格的な歌唱とダンスで同世代の子どもを中心に高い人気を誇るグループ。試合前に歌唱パフォーマンスを行い、球場を盛り上げる。4月29、30日の東北楽天戦、5月1日から3日の埼玉西武戦では、子どもやファミリー層に人気のゲストの来場をはじめ、選手との野球体験会やスタジアムでの仕事体験など、ゴールデンウィーク期間中を通して楽しめる各種イベントを開催する。

＜PGコメント＞「私たちPGは小中高生のグループです！同世代のみんなや、ご家族はもちろん、ZOZOマリンスタジアムにいらっしゃる皆さまと埼玉西武戦を盛り上げられるように、14人で精一杯頑張ります！サポーターの皆さん、選手の皆さんに、ホームラン級のワクワクとエネルギーをお届けします！『メンバーのAOiは、2022年に山口航輝選手が1試合で3本のホームランを打った姿に感動して以来応援しています！』皆さんと一緒にZOZOマリンスタジアムで、ゴールデンウィークの最高の思い出を作れることを楽しみにしています！」

＜PGプロフィール＞小中学生の男子7人女子7人の計14人で構成されたヴォーカル＆ダンスカンパニー。異なる組み合わせで楽曲を展開するフレキシブルなユニット形式が特徴の、今もっとも注目されるα・Z世代ナンバーワンアーティスト。2024年夏、“狐の仮面”をつけたTikTok投稿が連続バズをおこし、わずか4ヶ月後の2025年11月に「WA・BI・SA・BI」で異例のスピードデビュー。デビュー3カ月でSNS総フォロワー30万人を超え、現在76万人以上、TikTok総再生数は3億を超える。