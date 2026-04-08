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ひかつ先生（泌尿器科専門医）が「前立腺がん「取り違え手術」の闇を暴露。専門医が最強の自衛策をお伝えします。」を公開した。千葉県がんセンターで発生した前立腺がんの患者取り違え手術について、信じがたいミスの実態と、患者自身ができる確実な自衛策を解説している。



動画ではまず、事件の概要を説明。Aさんのカルテに、悪性度の高いがんを患うBさんの生検結果を誤って貼り付けてしまい、本来は手術の必要がなかったAさんの前立腺を全摘出してしまったという。術後に切除した臓器を調べたところ、想定していた悪性度と異なることでミスが発覚した。ひかつ先生はこの事態を「絶対にあってはいけない」と強く非難する。



このような医療ミスから身を守るために、ひかつ先生はセカンドオピニオンの取得に加え、「生検結果の紙を医師から直接もらうこと」を最強の自衛策として推奨している。用紙には患者自身の名前と検査結果が明記されており、これを受け取る行為そのものが確実なダブルチェックとして機能するという。



さらに、今回の事故が起きた背景として、病院側のずさんな体制を指摘。通常は患者に結果の用紙を渡して説明するはずが、カルテの画面だけで済ませた可能性が高いと分析する。また、手術前に行われるはずのカンファレンス（術前検討会）も欠如していた点を挙げ、「君たちの組織に問題があるんだよ」と一刀両断。「150%この主治医が悪い」と断言し、本来なら傷害罪に問われかねない重大な過失であると警鐘を鳴らした。



有名な大病院であっても、初歩的なヒューマンエラーは起こり得る。医療機関の権威を鵜呑みにせず、患者自身が検査結果を書面で要求し、自らの身を守る意識を持つことの重要性が浮き彫りとなった。