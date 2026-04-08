８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２８７８円８６銭（５・３９％）高の５万６３０８円４２銭だった。

米国とイランの停戦合意を好感して買い注文が膨らみ、過去３番目の上げ幅を記録した。値上がりは４営業日連続。

終値が５万６０００円台を回復したのは、３月３日以来、約１か月ぶりとなる。

トランプ米大統領がイランへの攻撃を２週間停止するとＳＮＳで表明したことを受け、東京市場では取引開始直後から買い注文が膨らんだ。約１６００ある東証プライム銘柄のうち、９割近くが上昇し、特に半導体関連や非鉄金属、不動産といった業種の値上がりが大きかった。

日経平均は、中東での軍事衝突前の２月２７日に史上最高値の５万８８５０円２７銭をつけていたが、衝突後は乱高下し、３月末には一時、５万５００円台まで下落した。

市場では「しばらくは停戦協議に一喜一憂する展開が予想されるが、（株価は）いったん底を打った公算が大きい」（大手運用会社）との見方が出ている。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１２１・２８ポイント（３・３２％）高い３７７５・３０。