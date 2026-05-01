北海道・旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を燃やして損壊したとして職員の男が逮捕された事件で、園内で妻のものの可能性があるスマートフォンが見つかったことが分かりました。北海道・旭川市にある旭山動物園の職員・鈴木達也容疑者は3月31日ごろ、動物園の焼却炉に妻の由衣さんの遺体を運び込み、燃やすなどして損壊した疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、動物園の中ではスマートフォンが見つかり、警察が由