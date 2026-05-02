北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして、園職員の鈴木達也容疑者（３３）が死体損壊容疑で逮捕された事件で、道警は２日午前、鈴木容疑者を同容疑で旭川地検に送検した。鈴木容疑者は３月３１日頃、動物園の焼却炉に妻・由衣さん（３３）の遺体を運び込み、焼却炉で燃やした疑いが持たれている。鈴木容疑者は２日午前７時半頃、旭川東署で警察官に囲まれた状態で、フードをかぶってうつむいたまま車両に乗り込