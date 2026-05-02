北海道・旭川市旭山動物園の飼育員の鈴木達也容疑者（33）が妻・由衣さん（33）の遺体を焼却炉で焼いたとして死体損壊容疑で逮捕された事件。休園中だった動物園は予告通り５月１日に開園したが、事件でイメージが傷ついた園が日常を取り戻すのは程遠い。これまでの調べで鈴木容疑者は開園期間中の営業が終わった深夜に由衣さんの遺体を動物園の作業車両で焼却炉まで運んで焼いた疑いが強まっており、動物園が受けたダメ&#12