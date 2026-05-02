アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）が１日、石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）から脱退し、約６０年の歴史に終止符を打った。ペルシャ湾岸諸国の紐（ちゅう）帯（たい）ともなってきたＯＰＥＣは大きな転換点を迎えた。中東の秩序が流動化する可能性が大きい。日本は原油の安定調達に向けて、新たな戦略を練る必要がある。ＯＰＥＣは１９６０年にサウジアラビア、イラン、イラク、クウェートベネズエラの５か国で結成された。原油価格の