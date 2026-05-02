いよいよ井上―中谷戦ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は2日、東京ドームで、元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦する。世界中で決戦ムードが高まる中、米メディアが公開した井上の“異様”な画像が話題になっている。本物のモンスターになった？日本時間1日、米国の権威ある専門誌「ザ・リング」が公式Xを更新。「ザ・モンスター。ナオヤ・イノウエは明日、東京ドームで行われる