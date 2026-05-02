5月3日（日）、京都競馬場では天皇賞・春が開催される。今年はフルゲート18頭に対して16頭がエントリーし、最終的に15頭がゲートインする見込みだ。過去10年を振り返ると、フルゲートの18頭立てで行われたのは、2016年・22年・24年の3回だけ。昨年は今年と同じく15頭立てで、13頭立てで行われた年もあった。なかなか頭数がそろわない理由の一つが、やはり3200mの距離だろう。大阪杯（2000m）、宝塚記念（2200m）とともに、春