戸塚警察署（資料写真）戸塚署は１日、強盗未遂の疑いで、横浜市戸塚区上倉田町、無職の男の容疑者（６７）を逮捕した。逮捕容疑は、４月２９日午後３時２０分ごろ、同区戸塚町のスロット店景品交換所で、同店アルバイトの男性（７３）にモデルガンを突き付けながら、「金を出せ」と脅し、金品を奪おうとした、としている。署によると、同容疑者は男性が拒否したため逃走したが、防犯カメラの映像などから身元を割り出した。