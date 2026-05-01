サンワサプライ株式会社は、クレジットカードのカード番号とセキュリティコードを隠せるシール「SL-8H-8」を発売した。なりすましや偽造防止のための連番を印字し、剥がすと再貼付が判別できる構造で貼り直しを防ぐ。本シールを貼り付けたまま、IC決済、タッチ決済、ATMでの使用が可能だ。■二重のセキュリティで厳重に守る16桁のクレジット番号の中央と、裏面の3桁のセキュリティコードを隠すことができる。万が一剥がした後に貼