4月2日に『崎陽軒』から発売された『ギヨウザ』（6個入・350円）。2021年11月に登場し、2025年12月末に販売を終了した冷凍タイプの『ギヨウザ』を大幅にリニューアル。調理の手間なく楽しめる常温タイプに進化を遂げた。【写真】見た目はシウマイ、中身は『ギヨウザ』スメハラの“注意喚起”が拡散「シウマイ一筋」の老舗である崎陽軒がまさかの『ギヨウザ』を発売。さらに、その発表が4月1日だったことから、SNS上では“エイプ