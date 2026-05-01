1日、クアラルンプールでスーパーを視察する鈴木農相（手前から2人目）（共同）【クアラルンプール共同】鈴木憲和農相は1日、マレーシアの首都クアラルンプールを訪問し、国営石油会社ペトロナスのサザリ上級副社長らと会談した。中東情勢の悪化に伴い、肥料の確保が課題となっており、主要原料となる尿素の日本への安定的な供給継続を確認した。日本産食品の輸出促進に向け、現地小売店も視察した。農林水産省によると、マレ