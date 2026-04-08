紫外線が少しずつ強くなり、シミの存在感が増してくる春。さらに、冬からの乾燥や、季節の変わり目で赤みや肌荒れが起きるため、くすみが気になる時季でもあります。いち早くブライトニングケアを始めて、明るく輝く素肌を手に入れましょう（撮影：ケビン・チャン 取材・文・構成：片岡えり）

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乳液、クリームでハリも明るさも

弾力構造が弱くなりハリが低下すると、肌表面に大小の凹凸が生まれ、影が増えて暗く見えてしまいます。

日々の保湿ケアで、加齢や紫外線でダメージを受けたコラーゲンやエラスチン、ヒアルロン酸を守り、ふっくら弾むツヤ肌を育てましょう

１：薬用ABC-G プレミアムクリームTA 〈医薬部外品〉 30g ￥8,250／ドクターケイ

シミ、シワ、赤み、たるみ、毛穴を加速させる炎症老化がターゲット。各種ビタミン、グルタチオン、カフェインで、透明感と弾力を底上げ。

２：薬用 リンクルホワイトニングクリアクリーム〈 医薬部外品〉 30g ￥6,380／エトヴォス（3/25先行発売）

繊細な肌に寄り添いナイアシンアミドでシワや影を吹き飛ばす。酵母エキスとパンテノールで揺らぎにくいハリ肌に。

３：DEW ブライトバウンスミルク〈医薬部外品〉 80mL ￥5,280（編集部調べ）／カネボウ化粧品

ヒアルロン酸研究を進化させ、角層を潤いで満たし光を全方位に反射させるハイテク乳液。カモミラETでブライトニングも抜かりなく。

４：クラランスプレシャス ラ クレーム ブライト 50mL ￥48,400／クラランス

月下美人から抽出したエキスでエイジングケアし、希少な海藻とビタミンC誘導体で輝きを引き出す。潤いとハリ、ツヤが高まる実感。

肌トーンが変わる、集中ケア

ピタッとフィットし、美容成分をぐんぐん浸透・吸収させるシートマスクは、即効性が魅力です。

顔にのせただけで手間いらず、摩擦刺激を与えないというメリットも。

紫外線を浴びてしまった日はもちろん、乾燥や乱れたキメの集中ケアにもおすすめです。

１：トランシーノ薬用ブライトニングフェイシャルマスク〈 医薬部外品〉20mL×4枚 ￥2,200（編集部調べ）／第一三共ヘルスケア

くすみとシミの根幹に2種の有効成分が効く。独自のスリット形状で密着し、ながらマスクも◎。

２：ビタミンCブライトトーニングパッド 100枚入り（180mL） ￥2,860／メディヒール

高純度のピュアビタミンCとグルタチオンの相乗効果で毛穴レスな澄み切った肌に。頬にジャストサイズのストレッチシートは、パックのほか拭き取りにも。

※記事内の商品価格はすべて税込です