　8日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比2670円高の5万6290円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万6078.83円に対しては211.17円高。出来高は3万9497枚となっている。

　TOPIX先物期近は3784.5ポイントと前日比119.5ポイント高、現物終値比18.55ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56290　　　　 +2670　　　 39497
日経225mini 　　　　　　 56290　　　　 +2670　　　573897
TOPIX先物 　　　　　　　3784.5　　　　+119.5　　　 64789
JPX日経400先物　　　　　 34205　　　　 +1070　　　　4394
グロース指数先物　　　　　 744　　　　　 +25　　　　4323
東証REIT指数先物　　　　　1906　　　　　 +14　　　　　99

株探ニュース