日経225先物：8日正午＝2670円高、5万6290円
8日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比2670円高の5万6290円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万6078.83円に対しては211.17円高。出来高は3万9497枚となっている。
TOPIX先物期近は3784.5ポイントと前日比119.5ポイント高、現物終値比18.55ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56290 +2670 39497
日経225mini 56290 +2670 573897
TOPIX先物 3784.5 +119.5 64789
JPX日経400先物 34205 +1070 4394
グロース指数先物 744 +25 4323
東証REIT指数先物 1906 +14 99
株探ニュース
TOPIX先物期近は3784.5ポイントと前日比119.5ポイント高、現物終値比18.55ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56290 +2670 39497
日経225mini 56290 +2670 573897
TOPIX先物 3784.5 +119.5 64789
JPX日経400先物 34205 +1070 4394
グロース指数先物 744 +25 4323
東証REIT指数先物 1906 +14 99
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