「阪神９−３ヤクルト」（７日、甲子園球場）

阪神の才木浩人投手（２７）がセ・リーグ最多記録に並ぶ１６奪三振の好投で勝利投手となった。これで開幕２連勝。昨季とは対照的な好スタートにつなげた右腕の取り組みを担当記者が明かした。

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今年の才木は動きが早かった。２月１４日の練習試合・楽天戦（宜野座）で、マウンドに立っていた。昨年の同じ時期よりも１週間以上早い実戦登板。「意識的にお願いしました。早めに実戦の感覚を入れて、ブルペンで試したかった」と志願していた。

昨年は京セラドームでのホーム開幕戦、さらには甲子園開幕戦を任されたが連敗を喫した。「去年のことは忘れました」と気丈に振る舞っていたが、春先に勝てていなかったことは理解していた。「ピークを６月〜８月くらいに持っていければ」と話していた昨季だが、今年は「一番いいのは、最初から最後までいくこと」とスタートダッシュを意識していた。

くしくもホーム開幕戦に続き、甲子園開幕戦と、昨年と同じ球場、同じ相手になったが、今年は違った。しっかり雪辱を果たし、大きく成長した姿を見せた。（デイリースポーツ阪神担当・滋野航太）