HYBEオーディション候補者、最終審査前に辞退の衝撃展開 “最有力候補”だったことも明らかに【WORLD SCOUT】
【モデルプレス＝2026/04/07】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃7が4月7日に放送された。Hiori Tsuhako（津波古妃織）が辞退することが明らかとなった。
【写真】HYBEオーディション候補者、突如辞退宣言の理由
＃7では、アメリカ・ロサンゼルスで行われる第2章の模様を放送。三次審査を勝ち抜いた「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人が合宿を行い、1ヶ月後の最終審査で“たった1人”のデビューメンバーが選ばれる。
今回のレッスンでは、候補者4人が講師に厳しい指導を受け、奮闘する姿が映された。しかし、合宿初日から体調不良となったHioriは、他の候補生より遅れをとっていた。そして後日、3人が強い想いで自主練習に励む中、HioriはアメリカのHYBE Americaオフィスにいた。
Hioriは、本プロジェクト全体を統括するHYBE × Geffen Recordsのクリエイティブ制作責任者ジェイ・イン（Jay Ihn）に「辞退させていただきたいです」と宣言。理由について「実際に（デビューメンバーとして決定している）LEXIEちゃんたちとやってみると、実力の差がすごい大きくて、来年デビューっている短期間では厳しい部分があって（オーディションは2025年に実施）。私的にはもう少し、トレーニングをして、実力の差を埋めないと追いつけない。それが大きい理由です」と実力不足だと感じたことが決断の理由と明かした。
さらに、「韓国を中心としたグローバルアーティストをずっと夢見ていて、ここまで来させていただいたんですけど、やっていく中でLAを拠点とした活動が多かったり、ダンスをしてみてアイドルよりはダンサーのような感じで、私のなりたいアーティストの方向性とすれ違いが起きてしまった」と、今回結成されるグループと自身のアイドル像にすれ違いが起きていたことを告白。「望むような人じゃない人が（グループ）に入っちゃうと、他の3人にはすごく重要な枠だし罪悪感が生まれちゃう」と話した。
ジェイ・インは、Hioriの決断を受け「Hioriさんはすごくいい子なんですね。自分のことだけ考えることもできるのに、私たちは残念です」と涙ながらに心境を吐露。Hioriについては「素晴らしい可能性を持っているし、ここで終わってしまうのはもったいない。初めてオーディションで見た瞬間から感じていました」と可能性を秘めている人物だと語り、エールを送っていた。
さらに、ジェイ・インは「Hioriさんは二次審査で全ての審査員が満場一致で最有力候補だと思っていました」と今回のオーディションで審査員たちから“最有力候補”とされていたことも打ち明けていた。
この放送を受け、視聴者からは「このタイミングで辞退者が出るとは…」「びっくりする展開」「最有力候補だったんだ」「これからも応援してます」と反響が寄せられている。
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバー・SAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバー・IROHA（イロハ）とMOK（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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【写真】HYBEオーディション候補者、突如辞退宣言の理由
◆「ワースカ」アメリカ審査へ突入
＃7では、アメリカ・ロサンゼルスで行われる第2章の模様を放送。三次審査を勝ち抜いた「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人が合宿を行い、1ヶ月後の最終審査で“たった1人”のデビューメンバーが選ばれる。
◆Hiori（津波古妃織）最終審査前に辞退を決断
今回のレッスンでは、候補者4人が講師に厳しい指導を受け、奮闘する姿が映された。しかし、合宿初日から体調不良となったHioriは、他の候補生より遅れをとっていた。そして後日、3人が強い想いで自主練習に励む中、HioriはアメリカのHYBE Americaオフィスにいた。
Hioriは、本プロジェクト全体を統括するHYBE × Geffen Recordsのクリエイティブ制作責任者ジェイ・イン（Jay Ihn）に「辞退させていただきたいです」と宣言。理由について「実際に（デビューメンバーとして決定している）LEXIEちゃんたちとやってみると、実力の差がすごい大きくて、来年デビューっている短期間では厳しい部分があって（オーディションは2025年に実施）。私的にはもう少し、トレーニングをして、実力の差を埋めないと追いつけない。それが大きい理由です」と実力不足だと感じたことが決断の理由と明かした。
さらに、「韓国を中心としたグローバルアーティストをずっと夢見ていて、ここまで来させていただいたんですけど、やっていく中でLAを拠点とした活動が多かったり、ダンスをしてみてアイドルよりはダンサーのような感じで、私のなりたいアーティストの方向性とすれ違いが起きてしまった」と、今回結成されるグループと自身のアイドル像にすれ違いが起きていたことを告白。「望むような人じゃない人が（グループ）に入っちゃうと、他の3人にはすごく重要な枠だし罪悪感が生まれちゃう」と話した。
◆Hiori（津波古妃織）“最有力候補”だった
ジェイ・インは、Hioriの決断を受け「Hioriさんはすごくいい子なんですね。自分のことだけ考えることもできるのに、私たちは残念です」と涙ながらに心境を吐露。Hioriについては「素晴らしい可能性を持っているし、ここで終わってしまうのはもったいない。初めてオーディションで見た瞬間から感じていました」と可能性を秘めている人物だと語り、エールを送っていた。
さらに、ジェイ・インは「Hioriさんは二次審査で全ての審査員が満場一致で最有力候補だと思っていました」と今回のオーディションで審査員たちから“最有力候補”とされていたことも打ち明けていた。
この放送を受け、視聴者からは「このタイミングで辞退者が出るとは…」「びっくりする展開」「最有力候補だったんだ」「これからも応援してます」と反響が寄せられている。
津波古妃織、辞退— ABEMA_K-POP・韓国ドラマ【公式】 (@abema_kpopdrama) April 6, 2026
◆HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバー・SAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバー・IROHA（イロハ）とMOK（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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