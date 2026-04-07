オーパーツがまばゆい輝きに　「ムー」完全監修の純金製「黄金ジェット」「遮光器土偶」が数量限定で発売

大人のための本格的なキャラクタージュエリーなどを手掛ける株式会社ユートレジャーは、創刊から47年にわたり世界の謎と不思議に挑戦し続けるスーパーミステリー・マガジン「ムー」とコラボレーションしたフィギュアの予約受付を4月7日より開始しました。

同社にとって初となる「ムー」ライセンス商品として、古代のロマンが詰まった純金製のアーティファクトが数量限定で登場します。

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■ 165万円の純金製「黄金ジェット」は世界限定10個

南米コロンビアの遺跡から発掘され、鳥でも魚でもなく「ジェット機」にしか見えない造形から、オーパーツとして注目を集めてきた「黄金ジェット」。人類がまだ空を知らぬ時代に刻まれた「失われた文明からのメッセージ」とも言われるこの謎多き遺物が、「ムー」の完全監修と熟練職人の手によって当時の輝きのまま現世によみがえりました。

素材に純金（K24）を贅沢に使用した「純金 黄金ジェット」は、世界でわずか10個のみの限定生産となり、価格は165万円（税込）に設定されています。また、これに加えてシルバー925素材にイエローゴールドコーティングを施し、実物大で再現した「黄金ジェット シルバー」も世界限定100個、11万円（税込）にて同時展開されます。

■ 宇宙人説も囁かれる「遮光器土偶」も純金ミニチュアに

加えて、青森県の亀ヶ岡遺跡から出土した「遮光器土偶」も、純金（K24）のミニチュアフィギュアとなって登場します。その異形の姿から、古代人が遭遇した宇宙からの来訪者であるという説や、目に見えぬ精霊の姿、豊穣の象徴など様々な仮説が唱えられてきた謎に満ちた存在です。

長年「ムー」が追い続けてきたこの土偶について、膨大な出土資料や現地の調査記録を解析し、その造形に込められた縄文人の思索と信仰の痕跡を紐解いて約3000年の時を超えて立体化しました。こちらの「純金 遮光器土偶」は世界限定100個の生産で、価格は27万5000円（税込）となっています。

■ コンセプトストアでのサンプル展示や監修香水も

各フィギュアは遊び心を取り入れながらも緻密に再現されており、それぞれ専用のケースに納められて届けられます。予約期間は2026年4月7日から5月7日までとなっており、ユートレジャーオンラインショップのほか、ユートレジャーコンセプトストア池袋および心斎橋にて申し込みを受け付けています。

また、予約期間中はコンセプトストア池袋にてサンプルの展示が行われる予定です（展示スケジュールが変更となる場合あり）。さらに同期間中には「ムー」監修による3種類の香水も予約受付が開始されるなど、超古代のロマンとミステリーを愛するファンにはたまらないラインナップとなっています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026040706.html