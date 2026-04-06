KIRITOとLM.Cによる初のツーマン公演＜SPECIAL VERSUS LIVE『CONTACT』KIRITO vs LM.C＞が4月4日、東京・Kanadevia Hall(TOKYO DOME CITY HALL)にて開催された。

1994年に結成、2006年4月12日に解散を表明したバンドPIERROT。そのヴォーカリストであるキリト(KIRITO)と、ギタリストのアイジ(Aiji)が、現在の活動形態で対峙することとなったのが本公演だ。

LM.C

KIRITO

改めて事実関係を整理しておくと、PIERROT解散後、キリトはAngelo、AijiはLM.Cを始動させ、それぞれが新たなフィールドで精力的な活動を展開してきた。2022年、Angeloの活動休止を経て、キリトはソロ名義“KIRITO”としての活動をスタート(Angeloは2025年に再始動を果たしている)。また、LM.Cのヴォーカリストmayaは、PIERROT活動期から彼らとの親交が深く、本人の言葉を借りるなら「直系の後輩」にあたる。

2014年、そして2024〜2025年にはPIERROTが再集結し、アリーナ公演を開催するなどシーンを賑わせた。こうした経緯の先に迎えたのが、今回のツーマンライヴだ。加えて、4月というタイミングは、PIERROTの事実上ラストライヴおよび解散発表がなされた月でもある。この夜、3人が口々に「感慨深い」と述べていたように、あれから20年の時を経て本公演が実現したことは、あまりにも奇跡的であり意味深い。

Maya (LM.C)

Aiji (LM.C)

先攻はロックとエレクトロを融合したミクスチャーを基盤に、ポップでカラフルな世界観を描くLM.C、後攻はヘヴィサウンドを軸に据え、攻撃力を深化し続けているKIRITOが、それぞれの色を鮮烈に刻みつけるステージを繰り広げていった。

フロアを大きく沸かせたのは、両者が互いのステージに登場し、それぞれの楽曲を共演した場面だ。LM.Cでは、現在のKIRITOサウンドを意識したチョイスに違いないハードな「METALLY」をツインヴォーカルで披露し、「ヤバい！ なんだこれ」と、誰よりも興奮していたmayaの独断で、同曲を2回続けてプレイするまさかの展開に。KIRITOのステージでは、ツインヴォーカルにトリプルギターで「NEOSPIRAL」を演奏し、“究極の愛情で進化は遂げられる”と歌った直後、KIRITOがAijiにキスをするという眼福のシーンまで見られた。他にも、拳を突き合わせる姿や、曲中で肩を組んでパフォームするなど、いくつものエモーショナルな瞬間があったことを付記しておきたい。

KIRITO

実のところ、この夜の立役者はmayaだと言っていい。アンコールでの当夜最大のハイライトを前に、先輩二人を転がしつつも溢れ出る思いを抑えきれない彼が語ったのは、次の言葉だった。

「ここでPIERROTの曲をやるならば、帰ろうと思っている人へ。説得するのは違うと思って考えた結果、答えが出ました。この二人を幸せにしませんか？ ここでできる世界平和。この二人がPIERROTの曲で幸せになるってどう？ 今度はみんなが幸せにする番ですよ」──maya

それは、20年前の顛末と、この20年間を見てきたからこその言葉であると同時に、リスペクトを根底とした彼なりの最大限の心遣いが表れた場面だった。その一連の話を、時にツッコミを入れながらKIRITOとAijiが並んで見守る姿も印象的で、ここでは多くを語らなかった二人だが、去る3月28日に行われたKIRITOのアコースティック公演の中で、彼はこんなことを述べていた。「いろんな人が演奏することで、PIERROTは“文化”になったらいいよね、とAijiと話している」──今思えば、それは当夜に向けた言葉でもあったのだろう。

かくして、PIERROTの「蜘蛛の意図」をKIRITOバンドとLM.Cでセッションし、白熱の光景を描き出すと、mayaがKIRITOとAijiをセンターに呼び寄せ、微笑ましいラストシーンを迎えた。全てのパフォーマンスを終え、「以上、mayaちゃんと」「KIRITOと」「Aijiでした！」という3人の挨拶をもって、この奇跡的な一夜は幕を下ろしたのだった。

KIRITOは4月22日に待望の新作ミニアルバム『SHIFT』をリリースし、4月25日より全11公演のツアー＜KIRITO Tour 2026『THE SHIFT COMPLETE』＞をスタート。7月18日および19日にはアコースティック公演の開催も決定している。一方のLM.Cは、現在＜LM.C Club Circuit ’26 - ZEN -＞の真っ只中。7月30日にはmayaのバースデーライヴ、10月7日からは全15公演に及ぶ＜LM.C 20th Anniversary Tour -The Best Shows Ever!!-＞の開催も決定し、10月21日には20周年を記念した『SUPER DUPER ANALOG BOX』がリリースされる。

「こんな日が来るなんて、ひたむきに生きてきた結果だな」──KIRITO

「いろいろあったけど、こういう未来が待ってたなんて素敵だね」──Aiji

この夜、二人はそんな実感のこもった言葉を口にした。さらに「関係者の皆さん、僕らもう大丈夫なので。これからは余計な忖度なしでよろしくお願いします」とのAiji発言も。＜CONTACT＞というタイトルが示す通り、互いの現在が交差し、新たな関係性が確かに結ばれた一夜だった。遠くない未来、再び彼らが交わる日が訪れることを願ってやまない。

撮影◎TAKATSUGU KANDA

■＜SPECIAL VERSUS LIVE「CONTACT」 KIRITO vs LM.C＞

2026年4月4日(土) 東京・Kanadevia Hall

【LM.C】

01.LET ME’ CRAZY!!

02.Chameleon Dance

03.DOUBLE DRAGON

04.@FUNNY PHANTOM@

05.METALLY w/ KIRITO

06.Galileo

07.Campanella

08.PUNKY♥HEART

09.OH MY JULIET.

10.Elephant in the Room

11.The BUDDHA

【KIRITO】

01.CROSS OVER THE WORLD LINE

02.Golgotha

03.BALANCE

04.蒼く浮かぶ月

05.Gene

06.瓦礫の花

07.NEOSPIRAL w/ LM.C

08.カンナビス

09.Discord

10.I BLESS YOU

encore session

en1.蜘蛛の意図 ※セッション ●イベントオフィシャルグッズ

特設通販サイトにて期間限定販売中

・KIRITO×LM.C タオル

・KIRITO×LM.C トートバッグ

・KIRITO×LM.C アクリルキーホルダー

・KIRITO×LM.C ラバーバンド(全4種ランダム)

注文期間：2026年4月8日(水)23:59まで

詳細：https://contactstore.official.ec/

■KIRITOミニアルバム『SHIFT』

2026年4月22日(水)リリース

【初回限定生産盤(CD+DVD)】

IKCB-9592〜93 \4,200(税込)

DVD収録内容：「蒼く浮かぶ⽉」Music Video +メイキング映像

【通常盤(CD)】

IKCB-9594】\2,750(税込)

▼収録曲

01.PARADIGM SHIFT

02.SIGNAL

03.SOURCE CODE

04.蒼く浮かぶ⽉

05.SHUTTER WORLD

06.GEARS OF FATE

■＜KIRITO Tour 2026「THE SHIFT COMPLETE」＞

4月25日(土) 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall

open17:30 / start18:00

4月26日(日) 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall

open16:30 / start17:00

4月29日(水/祝) 東京・Spotify O-EAST

open17:15 / start18:00

5月02日(土) 神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI

open17:00 / start17:30

5月03日(日/祝) 神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI

open16:30 / start17:00

5月06日(水/振休) 宮城・仙台Rensa

open17:00 / start17:30

5月09日(土) 大阪・梅田CLUB QUATTRO

open17:00 / start17:30

5月10日(日) 愛知・名古屋ボトムライン

open16:30 / start17:00

5月16日(土) 福岡・福岡DRUM Be-1

open16:00 / start16:30

5月23日(土) 北海道・札幌PENNY LANE 24

open17:00 / start17:30

6月07日(日) 東京・EX THEATER ROPPONGI

open17:15 / start18:00

■＜KIRITO Acoustic live 26’「Phantom Ⅻ - INNER SCREAM -」＞

7月18日(土) 東京・KANDA SQUARE HALL

open17:00 / start17:30

7月19日(日) 東京・KANDA SQUARE HALL

open16:30 / start17:00

▼サポートメンバー

JOHN (Ag)、CERO (Ag)

【ファンクラブ先行受付】

受付期間：3月28日(土)20:00〜4月12日(日)23:59

詳細：https://kiritoweb.com/info/live/5308/

■LM.C 20th Anniversary Premium Box『SUPER DUPER ANALOG BOX』

2026年10月21日(水)発売

SCJA-00009 39,800円(税込)

▼ポニーキャニオンショッピングクラブ(PCSC)特設サイト

https://ps.ponycanyon.co.jp/lmc/20th/

▼商品内容

◯20周年記念スペシャルアナログプレーヤー

・LM.C20周年のためにデザインされたインテリアとしても美しい特別仕様モデル。現在公開されている画像はイメージ。

◯アナログLP 2枚組(メンバー厳選選曲20曲 / 重量盤 / カラー仕様)

・maya盤(10曲収録予定)

・Aiji盤(10曲収録予定)

※収録曲は制作の都合上、変更となる可能性がございます。

◯プレミアムアニバーサリーイベント無料ご招待券付き

・本商品を予約購入いただいた全ての方を祝宴イベントにご招待。 【アナログLP収録曲】

▼maya盤

A面：BOYS & GIRLS / pOlyLifE / marble-s / Ah Hah! / LET ME釻CRAZY!!

B面：The BUDDHA / No Emotion / Fight Club / Brainwashing / It釻s a Wonderful Wonder World

▼Aiji盤

A面：Elephant in the Room / Chain Dreamers / SUPER DUPER GALAXY / meteorion / Campanella

B面：Door! / ningyo no namida / Lost Summer / JUST LIKE THIS!! -2021- / Happy Zombies

※収録曲は制作の都合上、変更となる可能性がございます。 【LM.C 20周年記念 オリジナルアナログプレーヤー】

出力パス：2スピーカー

出力パワー：3W (1kHz 4Ω)×2

接続端子1：AUX IN×1 (3.5mm)

接続端子2：ヘッドフォン出力×1 (3.5mm)

接続端子3：RCA オーディオ信号出力

Bluetooth 機能：なし

内蔵バッテリー：あり

バッテリー仕様：リチウム電池、2000mAh

バッテリー持続時間：3時間

電源条件：USB、5V1A 以上(100-240V)

LED インジケーター：電源(緑)、充電(赤)

針圧：5.0〜6.0g

レコード再生機能：オートストップ機能付き

駆動方式：ベルトドライブ

回転数：3段階調整(33/45/78)

針の仕様：ルビー針カートリッジ

製品寸法：350×122×256mm

製品重量：2.55kg

※仕様には軽微な変更がある場合がございます。 【プレミアムアニバーサリーイベント】

開催：2026年10月4日 (日)

会場：東京・池袋 harevutai (https://harevutai.com)

11:00〜 / 15:00〜 / 19:00〜の3回を予定

▼イベント内容

1.20年の軌跡 / LIVE映像爆音鑑賞会

2.プレミアム Q&A セッション

3.スペシャルグリーティング

LM.Cが皆様をお見送り ハイタッチ会♪

※イベントにご参加いただくTeam☆LM.C会員の方は、イベント終演後に“FC会員限定特典会”へご参加いただけます。詳細は後日発表。

■＜LM.C Club Circuit ’26 -ZEN-＞

3⽉15⽇(日) 千葉・柏 PALOOZA

open16:00 / start16:30

3⽉20⽇(金祝) 北海道・札幌 SPiCE

open16:00 / start16:30

3月21日(土) 北海道・札幌 SPiCE

open15:00 / start15:30

3月28日(土) 台湾・台北 THE WALL LIVE HOUSE

open18:00 / start19:00 ※現地時間

3月29日(日) 台湾・台北 THE WALL LIVE HOUSE

open17:00 / start18:00 ※現地時間

4⽉07⽇(火) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3

open18:00 / start18:30

4⽉11⽇(土) 福岡・DRUM Be-1

open16:00 / start16:30

4⽉12⽇(日) 大阪・ESAKA MUSE

open15:30 / start16:00

4⽉14⽇(火) 愛知・名古屋 Electric Lady Land

open17:30 / start18:00

4月22日(水) 神奈川・横浜 ReNY beta

open18:00 / start18:30

4⽉25⽇(土) 東京・代官山 UNIT

open16:00 / start16:30

4⽉26⽇(日) 長野・CLUB JUNK BOX

open15:30 / start16:00

▼チケット

・スタンディング ￥8,800(税込)

※DRINK代別 / 5歳未満入場不可

一般販売：2月7日(土)10:00〜

URL：https://bio.to/LM.CTOUR2026

【会場販売のみチケット】※前売りはございません

・KIDS チケット(5歳〜12歳まで対象)：\2,200(税込)

・BOYS&GIRLS チケット(13歳〜18歳まで対象)：\4,400(税込)