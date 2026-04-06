話題のユニクロの「シアーT」（1990円）と、GUの「ソフトシアークルーネックT」（990円）。似ているけれど違いはある？ どちらも購入したという、アラフォーでプチプラブランドに詳しいmakiさんが、実際に着てみて感じたことを綴ります。それぞれの魅力と、着まわしコーデも紹介してくれました。

ユニクロはなめらか、GUはしっかり

ユニクロの「シアーT」とGUの「ソフトシアークルーネックT」はどのように違うのか、比較していきたいと思います。

【写真】トレンドのカーディガン合わせのコーデ

まず、ユニクロの「シアーT」は上品なほどよい透け感のなめらかな素材でできた長袖Tシャツ。カラーバリエーションはオフホワイト、ブラック、ブラウン、ピンク、クリームの5色展開。価格は1990円でした。

GUの「ソフトシアークルーネックT」は天然素材のようなふんわりとした風合いの長袖Tシャツ。カラーバリエーションはグリーン、グレー、ブラック、ピンク、レッド、ナチュラル、ダークブラウン、ブルーの8色展開。価格は990円でした。

生地感を比べると、ユニクロの方がなめらかな肌ざわりで、GUの方がややしっかりとした生地に感じました。

後ろから見てみると、ユニクロはシンプルですが、GUの方はセンターにメローのデザインが入っています。さらに、袖口と袖下にもメローがありました。

XLサイズを実際に着てみて比較！

171cmの筆者はどちらもXLサイズを着用しています。サイズは普段Lサイズが多いのですが、ややゆったりと着たかったのでサイズアップしました。

首元はGUはクルーネック、ユニクロはクルーネックでもやや空きが広く、ほどよい抜け感が出るシルエットでした。

まずは、インナーにブラックのインナーを着て透け感を比較し。ピンクがユニクロ、ブルーがGUですが、シアー感はカラーにもよりますが同じくらいかなと思います。サイズ感も、ユニクロの方は首元が空いている分、ややゆったりとして見える気がしました。

次は中にブラックのロンTを着て比較。ほどよい透け感と上品なレイヤードコーデになるところはどちらも同じで、ユニクロの方が長めかなと思いました。

ユニクロ「シアーT」を着まわし

ユニクロ「シアーT」のおすすめの着方を2つご紹介します。

ブラックのニットにピンクのシアーTシャツをレイヤード。ピンクがチラっと見えるだけでおしゃれになって、シンプルですがかわいいコーデが完成します。

次はブラウンのカーディガンにピンクのシアーTをレイヤードしてトレンドコーデに。今年は重ねるコーデが流行っているので、簡単におしゃれに見えておすすめです。

GU「ソフトシアークルーネックT」を着まわし

GU「ソフトシアークルーネックT」のおすすめの着方を2つご紹介します。

ブルーのインナーをグレーのカーディガンに重ねて着てみました。地味になりがちなグレーのカーディガンからブルーが見えると、春らしく明るいコーデに。普段はカラーものを着ない方もチャレンジしやすいコーデかと思います。

次はジレのインナーに着てみました。かしこまった印象のジレもシアーTシャツと合わせるとほどよい抜け感が出ておしゃれに見えます。

比較して紹介してみましたが、私はどちらも着やすくてとてもお気に入り！ 自分の好みの生地感や首元の空き具合、カラーで選んでみるといいと思います。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

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