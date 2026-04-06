「素手にはもう戻れません…」「気持ちよさが全然違う」100均のブラシ
商品情報
商品名：足裏ブラシマット
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：27×20×1.5cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4947879024248
かがまず洗える解放感！「動かすだけ」で足裏がスッキリ
セリアで見つけた「足裏ブラシマット」は、表面にやわらかい突起がびっしりと並んだユニークなアイテム。
使い方は簡単で、泡立てたマットの上に足をのせ、前後に動かすだけ！わざわざ腰をかがめたり、不安定な体勢で脚を組んだりする必要がなく、座ったままラクな姿勢で足裏をケアできます。
びっしり配置されたブラシが足裏を包み込み、一気に洗い上げてくれる感覚は格別です。
正直、構造上「足の指の間」まで一本一本完璧に洗うのは難しいですが、足裏全体の汚れをスッキリ磨き落とす爽快感は手洗い以上。毎日の足洗い作業が、これ一つで最高に気持ちいいリフレッシュタイムに変わります。
痛くないのが嬉しい！まるで「足つぼマッサージ」のような心地よさ
このマットの最大の魅力は、なんといってもその絶妙な刺激感です。「たわしのように痛いのでは？」と構えてしまいますが、実際はブラシがしなやかで非常にソフト。
肌当たりが優しいため、痛みを感じることなく、足裏のツボを程よく刺激してくれるような感覚が楽しめます。
まるで自宅でお風呂に入りながら「足つぼマッサージ」を受けているかのような心地よさに、ついつい時間を忘れて足を動かしてしまいます。
素手で洗うのとは全く違う、この「磨かれながら癒やされる」体験が110円で手に入るのは、正直コスパが良すぎます。一日の終わりに、疲れた足を優しく解きほぐしてくれる救世主です。
吸盤固定で滑らない！安全面と収納力もバッチリ
お風呂場で使うものだからこそ気になるのが「滑りやすさ」ですが、そこはさすがセリア。裏面には吸盤がしっかり付いており、床面にピタッと固定できます。
足を動かしてもマットがズレにくいので、安心して足裏磨きに集中できるのが嬉しいポイントです。
さらに、マットにはフックを通せる穴が開いているので、使い終わった後は壁に引っ掛けて収納OK！
水切れが良く、乾きも速いので衛生的です。場所を取らずに保管できるので、狭いバスルームでも邪魔になりません。使う時の安心感と、使い終わった後の動線までしっかり考え抜かれた、まさに「わかっている」設計です。
セリアの「足裏ブラシマット」は、手軽・清潔・気持ちいいの三拍子が揃った名品でした。細かい部分は手で、広い面はこのマットで。使い分けることで、理想のピカピカ足裏を手に入れてみませんか？
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。