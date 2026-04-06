「素手にはもう戻れません…」「気持ちよさが全然違う」100均のブラシ

足裏を洗う時にかがむのがしんどい、そんなお風呂タイムの密かな悩みをセリアが110円で解決！敷くだけでリラックスタイムに変わる「足裏ブラシマット」の実力をレポートします。指の間など細かい部分は手洗いが確実ですが、足裏全体を刺激しながら磨き上げる解放感は、一度味わったらやみつきになる心地よさです。

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商品情報

商品名：足裏ブラシマット

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：27×20×1.5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4947879024248

かがまず洗える解放感！「動かすだけ」で足裏がスッキリ

セリアで見つけた「足裏ブラシマット」は、表面にやわらかい突起がびっしりと並んだユニークなアイテム。

使い方は簡単で、泡立てたマットの上に足をのせ、前後に動かすだけ！わざわざ腰をかがめたり、不安定な体勢で脚を組んだりする必要がなく、座ったままラクな姿勢で足裏をケアできます。

びっしり配置されたブラシが足裏を包み込み、一気に洗い上げてくれる感覚は格別です。

正直、構造上「足の指の間」まで一本一本完璧に洗うのは難しいですが、足裏全体の汚れをスッキリ磨き落とす爽快感は手洗い以上。毎日の足洗い作業が、これ一つで最高に気持ちいいリフレッシュタイムに変わります。

痛くないのが嬉しい！まるで「足つぼマッサージ」のような心地よさ

このマットの最大の魅力は、なんといってもその絶妙な刺激感です。「たわしのように痛いのでは？」と構えてしまいますが、実際はブラシがしなやかで非常にソフト。

肌当たりが優しいため、痛みを感じることなく、足裏のツボを程よく刺激してくれるような感覚が楽しめます。

まるで自宅でお風呂に入りながら「足つぼマッサージ」を受けているかのような心地よさに、ついつい時間を忘れて足を動かしてしまいます。

素手で洗うのとは全く違う、この「磨かれながら癒やされる」体験が110円で手に入るのは、正直コスパが良すぎます。一日の終わりに、疲れた足を優しく解きほぐしてくれる救世主です。

吸盤固定で滑らない！安全面と収納力もバッチリ

お風呂場で使うものだからこそ気になるのが「滑りやすさ」ですが、そこはさすがセリア。裏面には吸盤がしっかり付いており、床面にピタッと固定できます。

足を動かしてもマットがズレにくいので、安心して足裏磨きに集中できるのが嬉しいポイントです。

さらに、マットにはフックを通せる穴が開いているので、使い終わった後は壁に引っ掛けて収納OK！

水切れが良く、乾きも速いので衛生的です。場所を取らずに保管できるので、狭いバスルームでも邪魔になりません。使う時の安心感と、使い終わった後の動線までしっかり考え抜かれた、まさに「わかっている」設計です。

セリアの「足裏ブラシマット」は、手軽・清潔・気持ちいいの三拍子が揃った名品でした。細かい部分は手で、広い面はこのマットで。使い分けることで、理想のピカピカ足裏を手に入れてみませんか？

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。