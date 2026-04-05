アイドルグループ「アップアップガールズ(2)」の元メンバーで、女優・グラビアアイドルの佐々木ほのか(20)が、3月31日にデジタル写真集「思い出になるまで」(ワニブックス)を発売した。



【写真】大人に変わる一歩手前 あどけなさと大胆さが入り交じった1枚

自身のSNSに切れ込みの大きいタンクトップ画像を掲載し「アップトゥボーイデジタル写真集みたー？」とアピール。ネイビーの衣装を着た表紙画像とともに「デジタル写真集『思い出になるまで』沢山見てください！ 」と呼びかけた。



佐々木は2018年にアップアップガールズ(2)のメンバーとしてアイドルデビュー。所属事務所が「ハロー！プロジェクト」で知られるアップフロントグループと提携していた縁もあり、ミュージシャン・つんく♂のプロデュースした楽曲も歌唱している。25年に同グループ卒業後は女優やグラビアアイドルとして活動している。



同作は“ラストティーン”をテーマに、佐々木が19歳時に撮影を実施。少女から大人の女性へと成長していく瞬間を収めている。



（よろず～ニュース編集部）