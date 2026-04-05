ウィンター（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/05】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が4月4日、自身のInstagramを更新。ウエストがのぞく衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。

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◆ウィンター、美ウエストのぞく衣装姿公開


ウィンターはステージ衣装を身に着けたショットを複数枚投稿。黒のタイトなショートトップスにショートパンツという、ハードな雰囲気のあるコーディネートで、美しいデコルテと、ほっそりと引き締まったウエストがのぞいている。

また、この衣装でギターを弾いている写真も投稿している。

◆ウィンターの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「圧倒的なオーラ」「目が離せない」「まさにクールビューティー」「憧れのボディライン」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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