aespaウィンター、美ウエスト衣装のぞく衣装姿に反響「圧倒的なオーラ」「目が離せない」
【モデルプレス＝2026/04/05】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が4月4日、自身のInstagramを更新。ウエストがのぞく衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】紅白出場K-POP美女「憧れのボディライン」ウエスト大胆見せ衣装
ウィンターはステージ衣装を身に着けたショットを複数枚投稿。黒のタイトなショートトップスにショートパンツという、ハードな雰囲気のあるコーディネートで、美しいデコルテと、ほっそりと引き締まったウエストがのぞいている。
また、この衣装でギターを弾いている写真も投稿している。
この投稿に、ファンからは「圧倒的なオーラ」「目が離せない」「まさにクールビューティー」「憧れのボディライン」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出場K-POP美女「憧れのボディライン」ウエスト大胆見せ衣装
◆ウィンター、美ウエストのぞく衣装姿公開
ウィンターはステージ衣装を身に着けたショットを複数枚投稿。黒のタイトなショートトップスにショートパンツという、ハードな雰囲気のあるコーディネートで、美しいデコルテと、ほっそりと引き締まったウエストがのぞいている。
また、この衣装でギターを弾いている写真も投稿している。
◆ウィンターの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「圧倒的なオーラ」「目が離せない」「まさにクールビューティー」「憧れのボディライン」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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