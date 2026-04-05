クロワデュノールが1番人気に応える

中央競馬のG1・大阪杯は5日、阪神芝2000メートルで行われ、昨年のダービー馬クロワデュノール（牡4、斉藤崇）が制した。1→3→2番人気という堅い決着の中、激走した4着馬に注目が集まっている。

1番人気に支持されたクロワデュノールが貫禄を見せてG1通算3勝目。メイショウタバル（牡5、石橋）が2着に逃げ粘り、3着にはダノンデサイル（牡5、安田）が入った。

1→3→2番人気と本命サイドでの決着で3連複1050円、3連単5240円という低い配当に。競馬ファンが注目したのは、ダノンデサイルとクビ差の4着に入ったタガノデュード（牡5、宮）だ。13番人気ながら鋭く伸びた。3着に入っていれば、3連複は1万8980円、3連単は5万9180円に跳ね上がっていた。

Xには「タガノデュード3着ならなぁ…」「もしタガノデュード来てたら…」「一瞬、タガノデュード、フルキチ＆宮徹は夢を見たんだろうなあ 残り200メートルあたりでびっくらこいたもん」「タガノデュードがち惜しい」「入り込んで来そうでドキドキしたタガノデュード…」などの声が寄せられた。

タガノデュードは父ヤマカツエース、母タガノミューチャン（母の父ハーツクライ）の血統。前走のG3・小倉大賞典で重賞初勝利を挙げていた。



（THE ANSWER編集部）