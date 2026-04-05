ファジアーノ岡山はきょう（5日）ホームでヴィッセル神戸と対戦。前半に2点を献上したファジアーノは後半、木村が1点を返しますが直後にPKを与えるとさらに1点を奪われ1対4。ホームで悔しい連敗となりました。