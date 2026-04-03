HBOによる完全リニューアル版ドラマ「ハリー・ポッターと賢者の石」より公開された予告編の話題が尽きない中、新たに制作舞台裏ドキュメンタリー番組が2026年4月5日より早くもHBO Maxにて配信されることが明らかになった。予告編映像が公開されている。

本作はHBO版『ハリー・ポッター』の“メイキング特番”にあたるもの。予告編では、壮大なスケールで進行する新シリーズの制作現場にカメラが入り込み、美術、衣装、クリーチャー造形など、作品世界を形作る職人たちの仕事ぶりに焦点が当てられるという。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

公開された予告編では、新ドラマ版が単なる再現にとどまらないことも印象づけられている。冒頭では「『ハリー・ポッター』の物語は特別な現象だ」と語られ、「ハリー・ポッターの正典を再構築し、息づかせる」「表では見えないが、舞台裏で起きていることを描ける」といった言葉が続く。原作世界をあらためて映像化するにあたり、既存ファンに親しまれてきた要素を大切にしつつ、これまで十分に見えなかった部分まで掘り下げていく姿勢がうかがえる。

映像内では、プロダクション・デザイナーのマラ・ルペール＝シュループが「これほどのスケールで作れるのは、デザイナーの夢」と語り、制作規模の大きさを強調。さらに「魔法の子どもであることの喜びや遊び心を取り入れようとしている」とのコメントもあり、新シリーズではダークさや重厚感だけでなく、魔法世界に触れる楽しさそのものも重視されているようだ。

実際、予告編からは現場の高揚感も強く伝わってくる。ミネルバ・マクゴナガル役のジャネット・マクティアは、初めて大広間に足を踏み入れた時の感動を「わあ、となる」と表現。セブルス・スネイプ役のパーパ・エッシードゥも、本物のホグワーツ特急を目にした時の感覚について、「ホグワーツの子どもになったように想像する」と述べている。巨大なセットや実景が、演じる側の想像力までも直接刺激していることがわかる。

また予告編では、「観客がこれまで親しんできたものを超えるレベルのワールドビルディングを加えている」との言葉も登場。これまで映画シリーズで描かれてきたホグワーツや魔法界のイメージを土台としながらも、新ドラマ版ではより豊かで広がりのある世界構築が試みられているのだろう。原作のボリュームを長編ドラマとして再構成する意義も、こうした部分に表れてきそうだ。

公式情報によれば、本番組のナレーションはルビウス・ハグリッド役のニック・フロストが担当。あわせてアルバス・ダンブルドア役ジョン・リスゴー、マクゴナガル役マクティア、スネイプ役エッシードゥら主要キャストが登場するほか、キャスティング、美術、衣装、クリーチャー効果チームへのインタビューも収録される。新たな“ゴールデン・トリオ”がどのように見出されたのかも見どころのひとつだ。

今回の『Finding Harry: The Craft Behind the Magic』は、新たな『ハリー・ポッター』がどのような思想と技術で作られているのかを、ひと足先に示す内容となりそうだ。原作ファンにとってはもちろん、HBO版がどこまで“新しい魔法世界”を切り拓けるのか気になっていた人にとっても見逃せない。

『Finding Harry: The Craft Behind the Magic Special（原題）』は2026年4月5日より、ドラマ版「ハリー・ポッターと賢者の石」は2026年クリスマスに米HBOおよびHBO Maxで放送・配信予定。いずれも日本での配信情報を待ちたい。