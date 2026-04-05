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資産運用YouTuberの小林亮平氏が「【ついに買い時？】FANG+が−20％大幅下落！僕は100万投資します」を公開した。本動画では、最高値から20％下落した投資信託「FANG+」の現状を分析し、「大幅下落時に上手く買えれば、将来の大きな利益に繋がる」という独自の投資戦略を解説している。



小林氏はまず、同銘柄が不調に陥った背景を紐解く。直近の構成銘柄の入れ替えで新規採用された半導体メモリ大手「マイクロン」が、将来の供給過剰リスクなどで大きく値を下げている点を指摘した。さらに、中東情勢の混乱による原油高騰がインフレを引き起こし、米国の金利が高止まりしている現状に言及する。



動画の中盤では、高金利がFANG+のようなグロース株（成長株）に与える影響を論理的に解説する。将来の利益を現在の価値で割り引いて株価を算出する仕組みについて、「例えば金利が1%だと1年後の100万円は今だと99万円程度、高金利5%だと95万程度の価値」と具体例を提示。金利上昇が「現在時点での理論的な株価を引き下げる」と説明し、事態が長期化すれば強い逆風になると語った。



一方で小林氏は、現在の下落相場を「良い仕込み時」と捉え、自身の口座で100万円をスポット投資した実績を公開。さらに今後のさらなる下落に備え、総額400万円の資金を「マイナス30％、40％、50％下落した時に、1/4ずつ段階的に投資をする」という周到なマイルールを明かした。過去のチャートで何度も暴落から最高値を更新してきた事実から、AIや半導体分野への「バイ＆ホールド」を徹底する方針を示している。



今回の解説は、株価の暴落に慌てるのではなく、市場のメカニズムを冷静に分析して計画的な投資を行う重要性を伝えている。下落相場をチャンスに変えるための段階的なアプローチは、資産形成を目指す人々の知的好奇心を大いに刺激するはずだ。