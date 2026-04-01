「パスを出せてよかった」中村敬斗が好アシスト…イングランド初撃破に「正直鳥肌が立つ」
[3.31 KIRIN WORLD CHALLENGE 日本 1-0 イングランド ウェンブリー]
ウェンブリーでの勝利をアシストした。日本代表MF中村敬斗(スタッド・ランス)は前半23分、MF三笘薫からのパスを受けて左サイドを突破。PA左外から冷静に折り返し、三笘のゴールをお膳立てした。
「前回のスコットランド戦から三笘選手とはいい形を作れていた。ゴール前でカットインしたときに、三笘選手がフリーだったので。パスを出せてよかった」。日本はこの1点を守り切り、イングランド代表から初勝利を飾った。
聖地ウェンブリーには日本サポーターの歓声が鳴り響き、中村は「正直鳥肌が立つ」と率直な感想。W杯前最後の海外遠征を2連勝で終え、「本当に大事な2試合だったし、ヨーロッパの強豪国と対戦できたことは、間違いなくW杯に向けていい経験になった」と力を込めた。
ウェンブリーでの勝利をアシストした。日本代表MF中村敬斗(スタッド・ランス)は前半23分、MF三笘薫からのパスを受けて左サイドを突破。PA左外から冷静に折り返し、三笘のゴールをお膳立てした。
「前回のスコットランド戦から三笘選手とはいい形を作れていた。ゴール前でカットインしたときに、三笘選手がフリーだったので。パスを出せてよかった」。日本はこの1点を守り切り、イングランド代表から初勝利を飾った。
聖地ウェンブリーには日本サポーターの歓声が鳴り響き、中村は「正直鳥肌が立つ」と率直な感想。W杯前最後の海外遠征を2連勝で終え、「本当に大事な2試合だったし、ヨーロッパの強豪国と対戦できたことは、間違いなくW杯に向けていい経験になった」と力を込めた。