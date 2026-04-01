「親善試合の無駄遣い」「退屈、退屈、退屈だ」日本に“聖地” で敗戦のイングランドに母国ファンが大激怒！「なぜ最初からストライカーを使わない？」「サウスゲートを連れ戻せ」
森保一監督率いる日本代表は現地３月31日、国際親善試合でイングランド代表と聖地ウェンブリー・スタジアムで対戦した。
序盤からボールを握られた森保ジャパンだったが、23分にワンチャンスをものにする。自陣でボールを奪った三笘薫がドリブルで持ち上がって左サイドへ展開。これを受けた中村敬斗の折り返しを三笘がダイレクトで流し込んで先制点を奪った。
後半に入ると、メンバーを入れ替えたイングランドの猛攻を受けるも、集中力の高い守備で最後まで守り切り、１−０で勝利を飾った。
この結果に、敗れたイングランドのファンは大激怒。SNS上では以下のような声が上がっている。
「親善試合の無駄遣いだ」
「歩くフットボールは見たくない」
「退屈、退屈、退屈だ」
「なぜ最初からストライカーを使わない？」
「ワールドカップで失敗する」
「まったく勝ち目がなかった」
「我々は過大評価されすぎている」
「サウスゲートを連れ戻せ」
森保ジャパンは昨年のブラジル戦（３−２）に続いて、またしても強豪国を撃破した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のイングランド戦出場18選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は鮮烈決勝弾の７番と圧巻プレー連発のボランチ
序盤からボールを握られた森保ジャパンだったが、23分にワンチャンスをものにする。自陣でボールを奪った三笘薫がドリブルで持ち上がって左サイドへ展開。これを受けた中村敬斗の折り返しを三笘がダイレクトで流し込んで先制点を奪った。
後半に入ると、メンバーを入れ替えたイングランドの猛攻を受けるも、集中力の高い守備で最後まで守り切り、１−０で勝利を飾った。
この結果に、敗れたイングランドのファンは大激怒。SNS上では以下のような声が上がっている。
「歩くフットボールは見たくない」
「退屈、退屈、退屈だ」
「なぜ最初からストライカーを使わない？」
「ワールドカップで失敗する」
「まったく勝ち目がなかった」
「我々は過大評価されすぎている」
「サウスゲートを連れ戻せ」
森保ジャパンは昨年のブラジル戦（３−２）に続いて、またしても強豪国を撃破した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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